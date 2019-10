Congreso San Sebastián Gastronomika Gastronomika adolescentes La actividad, impulsada gracias a la estrecha colaboración entre la organización y Euro-Toques, tiene por objetivo que los más pequeños disfruten mientras adquieren conocimientos culinarios EL DIARIO VASCO Jueves, 3 octubre 2019, 18:04

La XXI edición de San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country viaja con Elkano en el 500 aniversario de la vuelta al mundo y junto al Congreso, lo hará también la undécima edición de Gastronomika Adolescentes, la actividad que, impulsada gracias a la estrecha colaboración entre la organización y Euro-Toques, tiene por objetivo que los más pequeños disfruten mientras adquieren conocimientos culinarios. El acto se celebrará el martes 8 de ocutbre en la Sal Cámara del Kursaal entre las 10 y las 11.30 horas.

En la presente edición del evento, que volverá a reunir en el Kursaal a alumnos Gastronomika adolescentes y alumnas de colegios de toda Gipuzkoa, se ha optado por reformular el formato de años anteriores, intentando que los 'txikis' se diviertan al máximo descubriendo todos los entresijos gastronómicos ligados a la aventura del marino getariarra.

Como principal novedad, la presentación y dinamización de la actividad, que tendrá lugar el martes, 8 de octubre, a las 10.00 en la Sala Cámara, correrá a cargo de Koenna, un grupo de jóvenes emprendedores de MTA (Mondragon Team Academy) cuya labor está dirigida a trabajar con escolares diversos temas ligados con el emprendimiento y la motivación, entre otros. Ellos serán los encargados de realizar una serie de amenos juegos de pregunta-respuesta para que los alumnos tengan una primera toma de contacto con los productos que después, se utilizarán en el cocinado.

Cocinar con estrellas

Y es que, sin olvidar el carácter participativo de la cita, los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar sobre los fogones gracias a la compañía de Fernanda Fuentes y Andrea Bernardi, los dos chefs y fundadores del Restaurante Nub (La Laguna, Tenerife), galardonado con una Estrella Michelin. Ella, natural de Valparaíso (Chile), y él, de Roma (Italia), comparten proyecto gastronómico en un establecimiento que, según reza su filosofía, practica cocina de raíces con máximo respeto hacia los orígenes y al producto.

Bernardi dio sus primeros pasos en la cocina de la mano de su tía Rita, le cogió gusto al oficio y decidió formarse en la escuela de Hostelería Marino. Sin terminar sus estudios, se transformó en autodidacta, viajando por Europa. Su parada en España le produjo un despertar gastronómico que le llevó a iniciar una andadura profesional en 2005, una vez se afincó en Canarias. Solo cinco años más tarde fue nombrado mejor cocinero de Canarias, mejor cocinero de España Adecco y segundo de Europa Adecco.

Fernanda, por su parte, completó sus estudios gastronómicos en la Universidad Tecnológica de Chile Incap y durante los mismos realizó 'stage' en el Hotel Golf Peralada (España). Volvió a su país natal para afincarse en el Restaurante RAI, trabajando mano a mano con Raimundo Tagle. En 2011, sin embargo, emprendió hacia Tenerife para realizar otra estancia en Casa Albar, de la mano de su ahora compañero Andrea Bernardi. Su complicidad entre fogones les llevó a emprender este proyecto en común.

Pero los cocineros de Nub no estarán solos, ya que contarán en la labor de pinche con otros chefs reconocidos, todos socios de Euro-Toques, como Joaquín Felipe (Rest. My Way, Madrid), Verónica Muñoz (Rest. Adolfo, Toledo), Enrique Pérez (Rest. El Doncel, Sigüenza, con una Estrella Michelin), Mario de Lucas (Rest. Lino, Guadalajara) y Quique Cerro, delegado de Euro-Toques en Albacete.