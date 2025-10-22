5 trucos para una pasta perfecta

Ane Bergara Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:08 Comenta Compartir

La pasta es un alimento básico en las cocinas de todo el mundo, a pesar de que suele vincularse estrechamente con la deliciosa gastronomía italiana. Un producto versátil y socorrido por la facilidad y la rapidez de su cocinado, pero al que no todo el mundo sabe sacar el máximo partido posible.

Porque aunque preparar un plato de pasta pueda parecer, a priori, una tarea sencilla, lo cierto es que no lo es tanto. La diferencia entre un plato de pasta correcto y otro que roza la excelencia puede ser abismal y no es algo que está solo en manos de los grandes chefs. Tú también puedes preparar una pasta perfecta si sigues algunos pequeños consejos que marcarán la diferencia.

5 trucos para lograr una pasta perfecta

1 Añade un poco de sal al agua de cocción

Cuando el agua ya esté hirviendo, agrega sal a la misma (una cucharadita por litro, aproximadamente). ¿Por qué? Además de dar un toque sabroso a la pasta, el agua con sal tiene un punto de ebullición ligeramente superior al agua normal, por lo que la pasta se cocerá a mayor temperatura.

2 Agrega la pasta con el agua hirviendo

La tranquilidad es clave y no conviene correr durante el cocinado. Aunque te parezca que ahorras tiempo si pones la pasta desde el principio, lo cierto es que tan solo lograrás arruinarla. Es fundamental añadir la pasta cuando el agua ya esté en ebullición fuerte, dado que así evitamos que se pegue y adquiera esa textura gomosa.

3 No laves la pasta tras la cocción, a menos que sea necesario

Las prisas nos llevan, muchas veces, a pasar la pasta cocida por agua para bajar la temperatura o limpiarla. ¡Error! Con este gesto se elimina el almidón, que resulta fundamental para una buena adherencia de la salsa. Sin embargo, en caso de querer usar la pasta para una ensalada, sí que puede estar indicado lavarla y así lograr que quede suelta y que no se pegue entre sí.

4 Respeta los tiempos de cocción

Cada fabricante indica cuáles son los tiempos indicados para lograr la pasta al dente o suave y para un resultado exitoso, no dudes en seguirlos.

5 Para una salsa ligada y de diez...

El último de los consejos va destinado a acompañar esa pasta perfecta con una salsa del más alto nivel. Para ello, será fundamental mezclar los ingredientes en una cazuela o sartén (no en el plato) y que ambas partes estén calientes. Además, para ligarlas es importante haber guardado un poco del agua de cocción, ya que contiene almidón y nos va a ayudar a la unión y a darle brillo y textura al resultado final.