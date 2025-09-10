Basqueland celebra su décimo aniversario con una jornada dedicadaa la cerveza artesana

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:26 Compartir

Oialume, Astigarraga 9, septiembre de 2025. Basqueland celebrará el próximo 18 de octubre su décimo aniversario con una jornada dedicada a la cultura craft y a la diversidad cervecera internacional. El evento, que tendrá lugar en su sede de Oialume, en Astigarraga, reunirá a algunas de las cervecerías más reconocidas del panorama nacional e internacional, y estará armonizado por una selecta propuesta gastronómica y música en directo.

Las entradas en preventa, con copa conmemorativa y fichas de degustación, están disponibles hasta el 16 de septiembre en basquebeer.com

Desde su fundación en 2015, Basqueland se ha consolidado como uno de los referentes del sector craft en España, siendo nombrada en cinco ocasiones como mejor cervecera del país en el Concurso Nacional de Cerveceros y en tres ediciones por el Barcelona Beer Challenge. En apenas una década, ha proyectado al País Vasco como una de las regiones cerveceras más relevantes de Europa gracias a una distribución que alcanza más de 20 paises y su firme compromiso con la calidad y la innovación.

La jornada reunirá a más de 800 asistentes en torno a una experiencia cervecera única, que este año rendirá homenaje a las maravillas naturales y culturales del País Vasco, desde la fauna y la flora autóctonas hasta destinos emblemáticos como Peñas de Aia, el Salto del Nervión, Gaztelugatxe, Urdaibai, el Flysch de Zumaia, Omako Basoa, las salinas de Añana o las cuevas de Zugarramurdi.

En este evento, participarán cerveceras invitadas de referencia nacional e internacional como: Finback (Nueva York, EE. UU.), Lervig (Noruega), Prizm (Francia), Northern Monk, Cloudwater y Verdant (Reino Unido), Oso Brew Co. (España), Meta Edabeak (Astigarraga) y una colaboración especial con Wendlandt (México).

Cada cervecera ofrecerá una selección de al menos diez referencias para su degustación durante toda la jornada. Además, como parte del espíritu colaborativo que define al mundo craft, Basqueland elaborará una cerveza en colaboración con cada una de las cerveceras participantes. En este sentido, Kevin Patricio, CEO de Basqueland, destaca que «la colaboración es clave en el sector de la cerveza artesanal. No conozco ninguna otra industria que defienda trabajar con quienes, técnicamente, son tu competencia».

Además, la celebración contará también con una oferta gastronómica seleccionada que incluirá la participación de Bar Desy (Donostia), Okappi Barbecue (Asturias), Bar Artizanale (Madrid), Kai Sushi (Donostia) y Old Town Coffee (Donostia), que ofrecerán desde hamburguesas internacionales hasta cocina japonesa y café tostado localmente. El ambiente festivo se completará con música en directo y DJs invitados, en una jornada que pretende rendir homenaje a la trayectoria de Basqueland.

Las entradas Imperial Pass (Early Bird), que incluyen copa conmemorativa y 35 fichas de degustación, están disponibles en preventa en basquebeer.com hasta el 16 de septiembre. A partir de esa fecha, los precios de las entradas se incrementarán.

Para consultas de medios, comuníquese con Goren Alkiza, goren@basquebeer.com