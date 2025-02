Enchufes inteligentes, pros y contras

Son tiempos de domótica. En el mundo actual, la tecnología avanza a pasos agigantados y nuestras casas inteligentes están cada vez más presentes en nuestro ... día a día. Es por ello que en esta ocasión nos enfocamos en un elemento clave de la seguridad en el hogar: los enchufes inteligentes. De la mano de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la plataforma Eligenio, repasamos las claves de los enchufes inteligentes. Con sus pros y sus contras.

1 ¿Qué es un enchufe inteligente?

Es un dispositivo que permite controlar y gestionar el suministro de energía a tus aparatos electrónicos de manera remota. Facilita la conexión de tus dispositivos a una red Wi-Fi, brindándote la posibilidad de encender o apagar los equipos desde tu smartphone o mediante comandos de voz. En esencia, transforma cualquier enchufe convencional en una herramienta interactiva que aporta flexibilidad y control a tu hogar.

La cifra 5 euros cuestan los enchufes inteligentes más baratos del mercado.

2 ¿Cómo es su funcionamiento?

Los enchufes inteligentes se conectan a tu red Wi-Fi doméstica, permitiendo una comunicación constante con tus dispositivos móviles. Esta conexión posibilita:

-Control remoto: Maneja tus aparatos desde cualquier lugar a través de una aplicación.

-Programación de horarios: Establece horarios específicos para encender o apagar tus dispositivos automáticamente.

-Integración con asistentes de voz: Compatibles con Alexa y Google Assistant, lo que te permite gestionar tus enchufes mediante comandos de voz.

Esta interconexión tecnológica simplifica la gestión energética y aumenta la comodidad en tu día a día, haciendo que el hogar sea más inteligente y eficiente.

3 ¿Cuáles son sus ventajas?

Su principal ventaja es que puedes ajustar el uso de tus electrodomésticos a la franja horaria con el kWh más barato. Si tienes la tarifa regulada PVPC, el horario valle, el más barato comprende los días festivos, los fines de semana de sábado a domingo y los laborables desde las 0 a las 8 horas. Si tienes una tarifa libre pero que distingue franjas horarias, comprueba cuál es la más barata. Estimamos que puedes conseguir un ahorro de unos 25 euros mensuales con esta programación, pero todo depende de cuánto uses tus aparatos y de cómo varíe el precio de la luz.

Otra utilidad de estos enchufes es que en vacaciones o en ausencias largas, puedes usarlos para simular la presencia de personas en el hogar, conectándolos a la iluminación o al equipo de sonido, lo que añade una seguridad a tu domicilio.

Cuidado, no los confundas con otros enchufes que se suelen vender con apelativos como 'Energy saver' o 'Saver box'. Solo son condensadores que anuncian falsos ahorros de hasta el 90% al desviar la energía reactiva de nuestras instalaciones. Lo cierto es que los contadores domésticos no contabilizan esos picos de energía, por lo que no pagas nada por ellos. De hecho, estos aparatos no solo no reducen la factura eléctrica, incluso la encarecen ligeramente, ya que al enchufarse a la red doméstica consumen energía.

4 ¿Tienen limitaciones?

En el caso de que en tu tarifa eléctrica te cobren un precio único las 24 horas del día, no podrás aprovechar tanto la función de programación, pero si eliges un modelo con monitorización de consumo, te pueden servir para saber exactamente cuánto consumen tus aparatos según cómo los usas: el programa que eliges para tu lavadora o tu lavavajillas, la temperatura a la que ajustas tu frigorífico...

Otra limitación es que estos enchufes solo son útiles para los aparatos que se pueden dejar preparados para funcionar solo con conectarles la corriente. No es siempre el caso, pues hay electrodomésticos que requieren pulsar varios botones o introducir programas o contraseñas para que se pongan en marcha.

5 ¿Cuánto consume un enchufe inteligente? ¿Cuál es el impacto en tu factura?

El consumo de un enchufe inteligente es bajo, generalmente entre 0.5 y 1 W en modo de espera, lo que se traduce en un costo anual muy reducido, de apenas unos pocos euros. Sin embargo, la verdadera ventaja de estos dispositivos radica en la capacidad de controlar y reducir el consumo de los aparatos conectados.

Por ejemplo, al programar el apagado de electrodomésticos o luces que tienden a permanecer encendidos innecesariamente, puedes ahorrar hasta un 15% en tu factura de energía. Además, si eliges un enchufe con monitorización de consumo, podrás identificar qué dispositivos consumen más y optimizar su uso. En cuanto al coste, sus precios varían entre los 5 y los 35 euros.