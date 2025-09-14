Compra ahora y paga después: ¿o paga más después?
El auge del BNPL seduce a miles de consumidores con su aparente flexibilidad, pero detrás de la comodidad también se esconden riesgos financieros que conviene que tengas en cuenta
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:36
Cada vez más tiendas físicas y online ofrecen la opción de fraccionar las compras sin intereses aparentes bajo la fórmula del 'Buy Now, Pay Later' ( ... BNPL), compra ahora y paga después. Una tendencia que promete libertad para acceder a productos de inmediato y pagarlos en cómodos plazos, pero que también plantea interrogantes sobre el endeudamiento, el control de gastos y la verdadera conveniencia para el bolsillo familiar. A continuación, repasamos las claves de este tipo de financiación, con sus ventajas y desventajas, para que la decisión final que tomes sea con toda la información sobre la mesa.
-
1
¿Qué es el BNPL?
El 'Buy Now, Pay Later' es un sistema de pago aplazado que permite adquirir un producto de inmediato y diferir su coste en varias cuotas, generalmente cortas y sin intereses —siempre que se cumpla con los plazos establecidos–. Plataformas como Klarna, Afterpay o las propias entidades bancarias lo impulsan cada vez más en comercios digitales y físicos.
-
2
¿Cuáles son los requisitos necesarios?
Normalmente se exige ser mayor de edad, contar con una tarjeta vinculada y superar un breve control de riesgo. A diferencia de un crédito tradicional, la aprobación es más rápida y menos exigente, lo que lo convierte en un producto muy accesible… A veces, demasiado.
La cifra
680.000 millones de dólares
en transacciones moverá el BNPL en el mundo en 2025, casi el doble que en 2021.
-
3
¿Cuáles son las ventajas más visibles de esta modalidad?
El atractivo del BNPL está en la flexibilidad y la aparente gratuidad: sin comisiones ni intereses visibles, el consumidor puede repartir gastos puntuales sin recurrir a préstamos. Además, la integración en el proceso de compra es casi inmediata.
-
4
¿Y los riesgos ocultos? ¿En qué aspectos hay que fijarse?
Si bien no hay intereses en los plazos estándar, los retrasos suelen generar comisiones elevadas, intereses moratorios y notificaciones a registros de morosidad. Además, la facilidad para financiar compras puede fomentar el consumo impulsivo y la acumulación de pequeños pagos difíciles de controlar.
-
5
¿Es para todo el mundo?
El BNPL puede ser útil para quienes gestionan bien sus finanzas y solo buscan flexibilidad puntual. Sin embargo, no es recomendable para hogares con ingresos inestables o personas con tendencia a endeudarse. Como toda herramienta financiera, exige disciplina y una buena planificación.
-
6
¿Tiene algún impacto en el historial crediticio?
Aunque muchos usuarios creen que el BNPL no deja huella, en algunos casos las plataformas reportan los retrasos de pago a las agencias de crédito. Esto puede afectar negativamente al perfil financiero de la persona y dificultar la obtención de préstamos más importantes, como hipotecas o créditos al consumo.
-
7
¿Cuál es el futuro regulatorio del BNPL?
Se trata de un producto relativamente nuevo y en rápido crecimiento, por lo que la regulación todavía es limitada y desigual según el país. En Europa ya se están debatiendo normativas para exigir más transparencia en las condiciones y evitar prácticas abusivas. Esto significa que el modelo actual podría cambiar, con reglas más claras tanto para consumidores como para comercios.
-
8
¿El BNPL es lo mismo que las tarjetas 'revolving'?
No. El BNPL es un pago aplazado a corto plazo y con bajo coste si se cumple lo pactado, mientras que el 'revolving' es un crédito rotativo mucho más caro y peligroso si no se gestiona con cuidado.
-
9
¿Cuál es la conclusión general entonces? ¿Recomiendan apostar por el BNPL?
El 'Buy Now, Pay Later' puede ser un aliado para organizar mejor los gastos puntuales y acceder a compras sin intereses aparentes, siempre que se utilice con criterio. Pero no deja de ser una forma de crédito, y como tal, implica responsabilidades. La clave está en no confundir comodidad con gratuidad: detrás de la facilidad de unos clics puede esconderse un endeudamiento silencioso. Antes de optar por el BNPL conviene preguntarse si realmente se necesita la compra y si el presupuesto mensual permite afrontarla sin sobresaltos. En definitiva, es una herramienta útil solo cuando se combina con disciplina financiera y consumo responsable.
