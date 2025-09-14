Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un cliente paga con su tarjeta de crédito una compra. DV

Compra ahora y paga después: ¿o paga más después?

El auge del BNPL seduce a miles de consumidores con su aparente flexibilidad, pero detrás de la comodidad también se esconden riesgos financieros que conviene que tengas en cuenta

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:36

Cada vez más tiendas físicas y online ofrecen la opción de fraccionar las compras sin intereses aparentes bajo la fórmula del 'Buy Now, Pay Later' ( ... BNPL), compra ahora y paga después. Una tendencia que promete libertad para acceder a productos de inmediato y pagarlos en cómodos plazos, pero que también plantea interrogantes sobre el endeudamiento, el control de gastos y la verdadera conveniencia para el bolsillo familiar. A continuación, repasamos las claves de este tipo de financiación, con sus ventajas y desventajas, para que la decisión final que tomes sea con toda la información sobre la mesa.

