Compra ahora y paga después: ¿o paga más después?

Cada vez más tiendas físicas y online ofrecen la opción de fraccionar las compras sin intereses aparentes bajo la fórmula del 'Buy Now, Pay Later' ( ... BNPL), compra ahora y paga después. Una tendencia que promete libertad para acceder a productos de inmediato y pagarlos en cómodos plazos, pero que también plantea interrogantes sobre el endeudamiento, el control de gastos y la verdadera conveniencia para el bolsillo familiar. A continuación, repasamos las claves de este tipo de financiación, con sus ventajas y desventajas, para que la decisión final que tomes sea con toda la información sobre la mesa.

1 ¿Qué es el BNPL?

El 'Buy Now, Pay Later' es un sistema de pago aplazado que permite adquirir un producto de inmediato y diferir su coste en varias cuotas, generalmente cortas y sin intereses —siempre que se cumpla con los plazos establecidos–. Plataformas como Klarna, Afterpay o las propias entidades bancarias lo impulsan cada vez más en comercios digitales y físicos.

2 ¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Normalmente se exige ser mayor de edad, contar con una tarjeta vinculada y superar un breve control de riesgo. A diferencia de un crédito tradicional, la aprobación es más rápida y menos exigente, lo que lo convierte en un producto muy accesible… A veces, demasiado.

La cifra 680.000 millones de dólares en transacciones moverá el BNPL en el mundo en 2025, casi el doble que en 2021.

3 ¿Cuáles son las ventajas más visibles de esta modalidad?

El atractivo del BNPL está en la flexibilidad y la aparente gratuidad: sin comisiones ni intereses visibles, el consumidor puede repartir gastos puntuales sin recurrir a préstamos. Además, la integración en el proceso de compra es casi inmediata.

Ventajas Flexibilidad, aparente gratuidad e integración en el proceso de compra casi inmediata son sus grandes fortalezas

4 ¿Y los riesgos ocultos? ¿En qué aspectos hay que fijarse?

Si bien no hay intereses en los plazos estándar, los retrasos suelen generar comisiones elevadas, intereses moratorios y notificaciones a registros de morosidad. Además, la facilidad para financiar compras puede fomentar el consumo impulsivo y la acumulación de pequeños pagos difíciles de controlar.

Desventajas Los retrasos generan comisiones elevadas, intereses moratorios y notificaciones a registros de morosidad

5 ¿Es para todo el mundo?

El BNPL puede ser útil para quienes gestionan bien sus finanzas y solo buscan flexibilidad puntual. Sin embargo, no es recomendable para hogares con ingresos inestables o personas con tendencia a endeudarse. Como toda herramienta financiera, exige disciplina y una buena planificación.

6 ¿Tiene algún impacto en el historial crediticio?

Aunque muchos usuarios creen que el BNPL no deja huella, en algunos casos las plataformas reportan los retrasos de pago a las agencias de crédito. Esto puede afectar negativamente al perfil financiero de la persona y dificultar la obtención de préstamos más importantes, como hipotecas o créditos al consumo.

7 ¿Cuál es el futuro regulatorio del BNPL?

Se trata de un producto relativamente nuevo y en rápido crecimiento, por lo que la regulación todavía es limitada y desigual según el país. En Europa ya se están debatiendo normativas para exigir más transparencia en las condiciones y evitar prácticas abusivas. Esto significa que el modelo actual podría cambiar, con reglas más claras tanto para consumidores como para comercios.

8 ¿El BNPL es lo mismo que las tarjetas 'revolving'?

No. El BNPL es un pago aplazado a corto plazo y con bajo coste si se cumple lo pactado, mientras que el 'revolving' es un crédito rotativo mucho más caro y peligroso si no se gestiona con cuidado.

9 ¿Cuál es la conclusión general entonces? ¿Recomiendan apostar por el BNPL?

El 'Buy Now, Pay Later' puede ser un aliado para organizar mejor los gastos puntuales y acceder a compras sin intereses aparentes, siempre que se utilice con criterio. Pero no deja de ser una forma de crédito, y como tal, implica responsabilidades. La clave está en no confundir comodidad con gratuidad: detrás de la facilidad de unos clics puede esconderse un endeudamiento silencioso. Antes de optar por el BNPL conviene preguntarse si realmente se necesita la compra y si el presupuesto mensual permite afrontarla sin sobresaltos. En definitiva, es una herramienta útil solo cuando se combina con disciplina financiera y consumo responsable.