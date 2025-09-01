Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un 63% de los titulados encontró un trabajo en menos de un año. Morquecho

Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426

Tres de cada cuatro licenciados en los últimos tres años aseguran que volverían a elegir los mismos estudios

Sergio Llamas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:32

Los estudiantes vascos que han completado su formación en la universidad durante los tres últimos años cobran de media 1.828 euros. Así se desprende ... de la última encuesta de inserción laboral, con datos del último trimestre de 2024, que analiza las trayectorias profesionales de más de 21.000 estudiantes que han obtenido una licenciatura, han completado su Formación Profesional o se han hecho con un certificado de profesionalidad. En el caso de los egresados de la FP el salario neto alcanza los 1.426 de media y para quienes han obtenido el certificado, los 1.266.

