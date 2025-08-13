Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario del sector industrial de Gipuzkoa trabaja junto a unas máquinas. LOBO ALTUNA

Los sueldos pactados en convenio crecen un 3,57% en Gipuzkoa frente al 2% del IPC

El alza de los salarios hasta el mes de julio se halla por encima de la media del Estado, donde Baleares y Bizkaia encabezan los aumentos

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:10

Buenas noticias para los guipuzcoanos que están protegidos por un convenio colectivo. Según el informe con datos hasta el mes de julio publicada por el ... Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estos salarios registraron una subida en los siete primeros meses del año del 3,57%. La cifra, que es relevante porque implica una mejora en los emolumentos de los ciudadanos, adquiere una mayor relevancia si se establece una comparativa con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que detalla la evolución del coste de la vida. Este parámetro –que se actualizará este miércoles con la estadística de julio– se sitúa a día de hoy en el 2% –hasta junio–, por lo que el poder adquisitivo de los guipuzcoanos ha mejorado en punto y medio en lo que llevamos de 2025.

