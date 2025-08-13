Los sueldos pactados en convenio crecen un 3,57% en Gipuzkoa frente al 2% del IPC

Buenas noticias para los guipuzcoanos que están protegidos por un convenio colectivo. Según el informe con datos hasta el mes de julio publicada por el ... Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estos salarios registraron una subida en los siete primeros meses del año del 3,57%. La cifra, que es relevante porque implica una mejora en los emolumentos de los ciudadanos, adquiere una mayor relevancia si se establece una comparativa con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que detalla la evolución del coste de la vida. Este parámetro –que se actualizará este miércoles con la estadística de julio– se sitúa a día de hoy en el 2% –hasta junio–, por lo que el poder adquisitivo de los guipuzcoanos ha mejorado en punto y medio en lo que llevamos de 2025.

Un convenio colectivo es un acuerdo negociado entre los representantes de los trabajadores –normalmente sindicatos– y los de la empresa o el sector que regula las condiciones laborales y salariales de un grupo concreto de empleados. Tiene fuerza legal y establece aspectos como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, complementos, formación o procedimientos disciplinarios, adaptando la normativa laboral general a la realidad de cada sector, territorio o empresa. Estar protegido por un convenio colectivo suele ser mejor porque garantiza unas condiciones mínimas negociadas colectivamente que, en la práctica, suelen ser más favorables que las que fija la ley de forma genérica.

Pero volviendo a la estadística publicada por el Ministerio, ¿ha sido igual el alza salarial en todos los territorios? Pues no. Baleares se lleva la palma con una subida de los salarios en los convenios colectivos del 6,2%, seguida de Bizkaia con un 5,63% y Madrid con un 4,27%. Gipuzkoa ocupa la zona noble de esa tabla.

En la masa salarial de Gipuzkoa atesoran una gran importancia convenios que afectan a muchas personas, como son los casos del Metal y la Construcción con 40.000 y 14.000 empleados, respectivamente. El de la Construcción, sin ir más lejos, se ha renovado este año en el territorio y recoge mejoras salariales superiores al IPC. El del Metal, por su parte, vigente hasta 2026, también ofrece sueldos por encima del coste de la vida, lo que sin duda influye en la buena marcha de los salarios guipuzcoanos.

Factores clave

Detrás del tirón de los salarios pactados hay varias causas, entre ellas la mejora de las retribuciones, sobre todo en casi todas las actividades relacionadas con los servicios, aunque en este caso el Ministerio no detalla los sueldos por territorios y sectores. Así, en España, este sector es el que se ha anotado un mayor aumento de los sueldos de sus trabajadores, con un incremento medio pactado del 3,72% hasta julio, para 6,2 millones de trabajadores. Seguidamente se situó la construcción, con un avance salarial promedio del 3,14%. La industria, que cuenta con los salarios de base más altos, registró un alza retributiva media pactada del 2,81%. Mientras que el sector agrario, además de ser el que paga salarios más bajos, fue donde menos avanzaron los sueldos: un 2% hasta julio.

Según la estadística del Ministerio, actualmente hay 124 convenios en 11.054 empresas de Gipuzkoa que afectan a 116.923 personas. Teniendo en cuenta que el territorio contabiliza 342.401 afiliados a cierre de julio, todavía más de la mitad de los trabajadores no está protegido por un convenio.

No hay que olvidar que los últimos años han sido duros por diferentes acontecimientos registrados en el mundo que han tenido su repercusión en la economía doméstica, como son los ejemplos de la pandemia, la crisis de los suministros, la guerra en Ucrania o la política arancelaria de Donald Trump, que ha sido un dardo en la línea de flotación de las empresas, especialmente en su competitividad.

Entrando en detalle, la media del IPC de Gipuzkoa de 2022 fue de un histórico 8,2%, el máximo en décadas, provocado por una crisis energética que aumentó el precio de la luz y de los carburantes a niveles insospechados.

Otro detalle relevante que recoge la estadística del Ministerio es la relacionada con la jornada laboral. Y aquí también hay noticia, ya que Gipuzkoa es el territorio que menos horas acumula al año con 1.684, 65 menos que la media del conjunto de España. Todo ello en un momento en el que el Gobierno, de la mano de su vicepresidenta Yolanda Díaz, quiere impulsar el recorte de la jornada laboral de las 37,5 horas semanales.