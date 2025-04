Los sindicatos urgen al Gobierno a que impida los despidos mientras dure la crisis del coronavirus CC OO y UGT proponen una moratoria en el despido, vincular las ayudas a las empresas a que no se prescinda de trabajadores o incrementar el coste de las indemnizaciones. Calculan que durante el mes de marzo el número de despedidos puede llegar al millón

Cristina Vallejo Madrid Jueves, 26 de marzo 2020

Comisiones Obreras y UGT le han transmitido al Gobierno que hay que dar un paso más en las medidas adoptadas para la protección de los trabajadores durante la crisis provocada por el coronavirus y le han propuesto dificultar los despidos, a la vista de que, como advierten, la flexibilización de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) no los está evitando.

A este respecto, Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha explicado que la propuesta se podría materializar en varias alternativas, como una moratoria a los despidos (que no se pueda despedir en estas circunstancias), vincular las ayudas de financiación preferente o créditos blandos a las empresas a que no se despida, o modificar de manera coyuntural la indemnización, llevándola de nuevo a los 45 días por año trabajado. El objetivo, como ha planteado Sordo, «que no sea rentable despedir». «Es una reivindicación que le hicimos el otro día al Gobierno», ha apuntado esta mañana en una rueda de prensa telemática conjunta con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

Los sindicatos argumentan que los ERTE por fuerza mayor recientemente aprobados y a los que pueden acogerse las empresas afectadas por las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus deberían haber servido para que no se despidiera porque les eximen a las empresas de pagar al asalariado y también las cotizaciones a la seguridad social. «No tiene sentido económico despedir», afirma Sordo, quien concede que las indemnizaciones por despido son tan bajas y los contratos son de tan baja duración que parece que ahora se ha hecho necesario tomar medidas para tapar la vía de agua que se ha abierto en el empleo.

Los sindicatos calculan que los despidos pueden alcanzar el millón en este mes de marzo, a los que podrían sumarse 750.000 rescisiones de contratos temporales.

«Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que hay en nuestro país. No son necesarios. Hemos tomado medidas para que no sea necesario el despido», ha añadido Pepe Álvarez, aludiendo a los ERTE por fuerza mayor.

Pero, en relación a estos instrumentos, la alternativa acordada entre la patronal y los sindicatos para evitar la destrucción de empleo y la desaparición de empresas, y después aprobada por el Gobierno y que se tramita en un máximo de cinco días, Pepe Álvarez ha planteado que ha de añadírseles una salvaguarda para que sea posible exigir responsabilidades, para que la administración conserve el derecho a revisarlos a posteriori para certificar que ha sido el impacto del coronavirus el que ha justificado hacer uso de ellos. Porque en el número que están alcanzando, y sus afectados, «estamos hablando de cifras astronómicas», ha señalado Álvarez. «Todos los datos que habíamos manejado se están quedando muy cortos. Empiezan a observarse cifras por encima de las más pesimistas», ha añadido. En particular en cuanto a los afectados por ERTE, Sordo ha afirmado que «van a superar ampliamente el millón» de afectados.

Ante la propuesta empresarial de que los ERTE por fuerza mayor se tramiten de forma automática, tanto CC OO como UGT se han manifestado en contra.

Ampliación de colectivos protegidos

Los sindicatos también le reclaman al Gobierno que tome medidas de protección para los colectivos hasta el momento sin cobertura especial. Pepe Álvarez se ha referido, en particular, a la gente que pierde el empleo por los contratos que finalizan o los contratos por obra y servicio que desaparecen. Para los trabajadores afectados por estas circunstancias, los sindicatos piden que tengan derecho a la prestación por desempleo, incluso si no hubieran acumulado el periodo suficiente para poder recibirlo, igual que ocurre con los afectados por ERTE por causa de fuerza mayor. «No puede haber una fractura entre los trabajadores que tienen un contrato indefinido y pueden acogerse a un ERTE y los que tienen un contrato temporal y no pueden», defendió Álvarez. «Espero que esto se pueda clarificar en los próximos días, vía Consejo de Ministros, vía instrucciones del Ministerio de Trabajo», añadió.

Asimismo, también urgen al Gobierno a que renueve de manera automática las prestaciones de paro que estén venciendo. «Estamos poniendo el foco también en las personas que están acabando su prestación. Queremos que se renueve la prestación que están cobrando. Habría que sacarlo de manera urgente», concluyó Sordo.