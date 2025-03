Los cambios en el contrato de relevo dejan en el aire la salida de 400 laborales de la Administración vasca

Los cambios introducidos en el contrato de relevo en diciembre del año pasado, que obligan a que el relevista tenga un contrato indefinido, y que ... afectan también al personal laboral de las administraciones, ha dejado en el aire la posibilidad de que 400 trabajadores de la administración vasca puedan acogerse este año a esta modalidad de jubilación parcial y adelantar su salida del mercado laboral.

El cambio normativo se iba a empezar a aplicar desde el próximo 1 de abril en todo el Estado y también en Euskadi. Pero el hecho de que el relevista tenga un contrato indefinido obliga a las administraciones a cubrir esos puestos con las personas que acceden a través de una OPE, un proceso que se prolonga durante dos o tres años, según explica Arantza Agote, responsable de Función Pública de UGT-Euskadi.

El Gobierno central se comprometió el pasado lunes con CC OO y UGT a implantar una tasa adicional de empleo para cubrir esas jubilaciones parciales; es decir, convocar nuevas plazas para que no se amorticen con las existentes ni computen las ya convocadas.

Pero Arantza Agote indica que se trata de una solución a medio plazo que no sirve para los que tienen prevista su salida este año y el siguiente. Por ello, atendiendo a las reclamaciones de los sindicatos, el Ejecutivo dijo que iba a sacar este miércoles una instrucción para aclarar la situación. Si no se resuelve este asunto, hay 400 trabajadores laborales vascos que tenían previsto acogerse al contrato de relevo este año a partir del 1 de abril que no podrán hacerlo, ya que el Gobierno de Pradales ha decidido suspender las jubilaciones parciales desde esa fecha hasta que se aclare el asunto.

Agote señala que se trata de una cuestión de voluntad política, e insta al Gobierno central a que aclare la situación para que se pueda aplicar dicho contrato de relevo y continuar con el rejuvenecimiento de las plantillas de la Administración, donde la media supera los 55 años.

Estaba previsto que este año se acogieran al contrato de relevo 633 laborales fijos de la Administración vasca. Una parte lo harán antes del 1 de abril y de hecho, los sindicatos han animado a todos los que puedan acogerse antes de esa fecha a que lo hagan ante las dificultades que pueden haber después. Se trata de personal laboral de la administración general, de sus organismos autónomos y el laboral de Departamento de Educación – incluido el docente y educativo– el de Seguridad y el de Osakidetza y Salud. Un colectivo que suma unos 7.000 laborales fijos.