Solaris suministrará 109 autobuses eléctricos a Polonia por más de 80 millones de euros La filial de CAF amplía su cartera de pedidos en el país centroeuropeo, donde su volumen de contratos en desarrollo supera los 500 millones de euros, con un número de vehículos cercano a las 900 unidades

Á.L. Martes, 16 de septiembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

Solaris aumenta su cartera de pedidos en Polonia y suministrará 109 autobuses eléctricos a la capital, Varsovia, y la ciudad de Gdansk por un volumen de negocio que supera los 80 millones de euros. De esta manera, la filial de CAF eleva a una cantidad superior a los 500 millones el volumen de sus contratos en el país polaco, con un número de vehículos que ronda los 900.

79 de esos 109 autobuses eléctricos funcionarán en Varsovia en virtud del acuerdo de Solaris con el operador polaco MZA. El contrato comprende el suministro de 50 autobuses articulados eléctricos Urbino 18 y 29 autobuses eléctricos Urbino 12. Además se incluye una opción de compra de otros 79 autobuses adicionales, con una distribución de modelos similar al contrato base.

De esta manera, la capital de Polonia se confirma como la ciudad europea con un mayor número de autobuses urbanos cero emisiones en servicio. Estos nuevos vehículos encargados por MZA Varsovia cuentan con una arquitectura de sistema de propulsión modular, que permite un mayor espacio para los pasajeros y en el techo, donde se ubican todas las baterías.

Explican desde Solaris que estos vehículos estarán equipados con baterías Solaris High Energy, con capacidades superiores a 500 kWh para los modelos de 12 metros y más de 700 kWh para las versiones articuladas. De acuerdo con la normativa de seguridad GSR2, los autobuses incorporarán sistemas de asistencia, como un procedimiento de monitorización de ángulo muerto y un sistema de alerta de somnolencia para el conductor.

Ampliar

Solaris lleva 28 años dotando a MZA Varsovia de una flota de autobuses, con un volumen total de en torno a 1.350 vehículos. Desde 2015 operan en la capital los primeros autobuses eléctricos de Solaris y son ya 163 los que circulan por una ciudad convertida ya en capital verde.

Por su parte, otro lado, Solaris entregará 30 autobuses eléctricos a Gdansk, ciudad portuaria en la costa del Báltico de Polonia, en septiembre del próximo año. Son 18 vehículos de 12 metros y 12 autobuses articulados de 18 metros, todos ellos de cero emisiones y de propulsión modular. De esta manera, hay cabida para 70 pasajeros para el modelo Urbino 12 y 107 en las versiones articuladas.

Polonia, un mercado estratégico para Solaris

Solaris ha desarrollado un papel esencial en la modernización del transporte público en Polonia y su reciente evolución hacia una movilidad más sostenible. Y es que, a partir de 2026, todos los autobuses urbanos adquiridos en ciudades polacas con más de 100.000 habitantes deben ser cero emisiones. El fabricante, que forma parte de CAF, ha sido líder del mercado polaco de autobuses urbanos durante más de 20 años, con una cuota anual de aproximadamente el 50 %. La cifra de vehículos que Solaris ha entregado a lo largo de estos años a operadores polacos supera las 8.000 unidades. Ahí se incluyen en torno a 1.200 vehículos de cero emisiones (eléctricos, de hidrógeno y trolebuses).

Temas

CAF

Solaris

Polonia