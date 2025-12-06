Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La próxima semana será «trascendental» para cerrar la venta de Astilleros Balenciaga

El comité de empresa y la nueva dueña, Abu Dhabi Ports, tienen pendiente una reunión sobre las condiciones salariales

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:00

La semana que viene será «trascendental» para que la plantilla de Astilleros Balenciaga de Zumaia pueda cerrar definitivamente la operación de compraventa con el grupo ... árabe Abu Dhabi Ports, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la negociación. Aunque el protocolo de adquisición se firmó el pasado domingo entre la administración concursal y el consorcio emiratí, todavía quedan flecos por cerrar, especialmente en lo referente a las condiciones salariales, un aspecto negociado con absoluto hermetismo dada la trascendencia que tiene para los trabajadores.

