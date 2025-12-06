La próxima semana será «trascendental» para cerrar la venta de Astilleros Balenciaga

La semana que viene será «trascendental» para que la plantilla de Astilleros Balenciaga de Zumaia pueda cerrar definitivamente la operación de compraventa con el grupo ... árabe Abu Dhabi Ports, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la negociación. Aunque el protocolo de adquisición se firmó el pasado domingo entre la administración concursal y el consorcio emiratí, todavía quedan flecos por cerrar, especialmente en lo referente a las condiciones salariales, un aspecto negociado con absoluto hermetismo dada la trascendencia que tiene para los trabajadores.

La plantilla presentó este pasado lunes por la tarde una contrapropuesta tras analizar el acuerdo suscrito por la administración concursal. Los empleados advierten de que solo avalarán la operación si se elimina cualquier fórmula que vincule sus salarios a variables económicas futuras. Consideran que estas cláusulas, incluidas en el borrador actual, podrían derivar en rebajas salariales o un deterioro de sus condiciones laborales, algo que constituye una «línea roja» para la fuerza laboral del astillero.

El portavoz del comité de empresa, David Tejera, recordó que el auto judicial que acompaña la operación recoge el mantenimiento del salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo. Sin embargo, las dudas se intensificaron después de que el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza (EH Bildu), expresara su temor a que no todas las garantías estén plenamente aseguradas. Algunas informaciones llegaron a situar en el 25% la posible merma salarial en caso de que no se cumplieran ciertas variables.

La plantilla se reunirá así de nuevo esta próxima semana para fijar una postura común. La operación, valorada en 11,2 millones, incluye 59 contratos y garantiza carga de trabajo inmediata gracias a pedidos ya cerrados.

Si la negociación culmina con éxito, el astillero operará bajo la marca Balenciaga Shipyard. Abu Dhabi Ports Group opera como una de las corporaciones más influyentes del sector, con presencia en más de 50 países y una flota de 247 buques.