PNV y EH Bildu se atribuyen el mérito del acuerdo de la red eléctrica
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:30
El acuerdo entre el Gobierno Vasco y central para reforzar la capacidad eléctrica de Euskadi no tardó en trasladarse también al terreno político. PNV y ... EH Bildu se apresuraron ayer a reivindicar su papel en el acuerdo, aunque con lecturas distintas: los jeltzales lo enmarcaron en una larga trayectoria en Madrid y los aber-tzales subrayaron que sin su pacto previo con el Gobierno español para elevar los límites de inversión en redes no hubiera sido posible.Desde EH Bildu señalaron que «las expectativas del Gobierno Vasco y del consejero no se han cumplido», pero
un así se felicitaron por el resultado y recalcaron que la coalición fue quien consiguió abrir la puerta al acuerdo actual. Ahora, añadieron, corresponde «blindar definitivamente las ayudas necesarias para la industria electrointensiva».
Por su parte, el PNV destacó que lleva «dos legislaturas reclamando reformas para la electrificación de la industria vasca» y se mostró «satisfecho» con lo conseguido, aunque insistió en que aún queda camino por recorrer. «Es un buen acuerdo -subrayó el PNV-, pero toca seguir trabajando para mejorarlo».
