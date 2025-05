La propuesta de un economista sobre el futuro de las pensiones: «Muchos no deberían cobrarla» El profesor universitario Scott Galloway considera que hay que replantear los sistemas de jubilación para garantizar que no haya pobreza a partir de los 65 años

Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha generado una notable controversia con una propuesta llamativa sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Centrado en la situación de Estados Unidos, Galloway ha sugerido que, para mantener el sistema sostenible, se debería considerar dejar de pagar pensiones a una parte de los jubilados.

Según Galloway, el sistema actual está dañando a las generaciones más jóvenes, a quienes las cosas no les van tan bien como a sus predecesores. En Estados Unidos, los trabajadores actuales transfieren anualmente 1,2 billones de dólares para las pensiones de lo que él describe como «la generación más rica de la historia». Esta situación, para el profesor, «significa que algo va mal».

La propuesta concreta de Galloway es quitar las pensiones a un porcentaje de los beneficiarios. Estima que «entre el 10% y el 30% de las personas que cobran la pensión la Seguridad Social ahora mismo no deberían cobrarla porque no la necesitan», dado su nivel de ingresos y patrimonio. Él asegura que «el sistema tendría dejar fuera a aquellos que estuvieran fuera de la pobreza». Galloway incluso se atreve a decir que, considerando el patrimonio de los estadounidenses más ricos, «seguramente, muchas de estas personas no se darían cuenta si dejaran de recibir estas prestaciones mensuales» tras su jubilación.

Pensiones «excesivas» para muchos mayores

Este profesor cuestiona la noción de que las pensiones son simplemente un reembolso de las contribuciones realizadas durante la vida laboral. Afirma que «cuando llegamos a los 65 años pensamos que, como pagué mientras trabajaba, debería recuperar mi dinero», pero sostiene que la realidad económica es que muchas personas mayores reciben mucho más de lo que aportaron. Para él, lo correcto no es que los ciudadanos tengan derecho a un reembolso por sus contribuciones.

Galloway aboga por una redistribución más equitativa de las pensiones. Su objetivo es que no haya ninguna persona mayor de 65 años que deba vivir en la pobreza. Cree que algunos que no necesitan las pensiones podrían renunciar a ellas, total o parcialmente, en beneficio de quienes sí las precisan.

Contribuir en función de la renta

Además, Galloway es crítico con el sistema de cotización actual en Estados Unidos, señalando que perfiles ejecutivos aportan lo mismo que empleados con salarios medios. Insiste en que «Necesitamos seriamente una reforma, necesitamos recortar los costes». Lamenta que haya sido «demasiado peligroso tocar políticamente el tema» hasta ahora, lo que, en su opinión, solo ha conseguido que los jubilados tengan más dinero. «Esto tiene que parar», sentencia.

La propuesta de Galloway ha generado una enorme controversia, con defensores y detractores. Estos últimos argumentan que cada persona debe percibir en función de lo que ha generado, incluso si eso crea desigualdad. No obstante, el debate sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones se cuestiona cada vez más, tanto en Estados Unidos como en otros países.

