145.000 firmas reclaman igualar la pensión mínima al SMI en Euskadi

«Reivindicación y fiestas no son incompatibles». Así lo recordaron ayer los pensionistas en una marcha en Bilbao, durante la celebración de la Aste Nagusia, ... para reclamar que las pensiones más bajas se igualen a través de un complemento al salario mínimo vasco. Se trata de una propuesta que en Euskadi ha sumado ya 145.142 apoyos, materializados en las firmas presentadas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que confían en que se debata en el Parlamento autonómico a finales del próximo mes o comienzos de octubre.

Por el momento, los apoyos políticos necesarios siguen en duda. El portavoz del colectivo, Jon Fano, recordó que cuentan con el respaldo de EH Bildu y Sumar, pero todavía están a la espera de un pronunciamiento por parte del PNV y el PSE que aún no han dado el visto bueno. El pasado 17 de julio el movimiento de pensionistas se citó con el lehendakari Imanol Pradales. Entonces, éste les informó que se ha encargado un informe que analizará la constitucionalidad de aplicar este complemento a las pensiones más bajas para igualarlas al SMI, y que debería estar listo para el 8 de septiembre.

«Cabe recordar dos cosas: lo primero es que el informe no es vinculante –de manera que el voto no tendría por qué ajustarse a sus conclusiones–, y por otro lado que estamos a la espera de que la petición se admita a trámite para que al menos pueda debatirse», señaló Fano, quien recordó que las cifras están a su favor, como reflejan todas las firmas recogidas por el colectivo. «Si se trata de una cuestión democrática, está claro que hay un clamor en este sentido», añadió.

El movimiento de pensionistas, que reiniciará sus concentraciones semanales habituales el lunes 8 de septiembre, recordó que estos complementos a las pensiones beneficiarían a unos 99.000 vascos, de los que dos tercios son mujeres. «Aún nos queda camino para lograr que el Parlamento Vasco, o una mayoría del mismo, asuma o apoye que la ILP sea admitida a trámite, debatida y votada en el mismo. Los próximos meses son decisivos y ya tenemos preparadas diversas movilizaciones e iniciativas para lograr este objetivo», recordaron.