La marcha de pensionistas vascos ha partido este lunes desde la plaza elíptica hasta el Ayuntamiento de Bilbao.

145.000 firmas reclaman igualar la pensión mínima al SMI en Euskadi

El movimiento de jubilados se manifiesta en defensa de su Iniciativa Legislativa Popular, que necesita el apoyo de PNV y PSE en el Parlamento vasco

Sergio Llamas

Martes, 19 de agosto 2025, 07:01

«Reivindicación y fiestas no son incompatibles». Así lo recordaron ayer los pensionistas en una marcha en Bilbao, durante la celebración de la Aste Nagusia, ... para reclamar que las pensiones más bajas se igualen a través de un complemento al salario mínimo vasco. Se trata de una propuesta que en Euskadi ha sumado ya 145.142 apoyos, materializados en las firmas presentadas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que confían en que se debata en el Parlamento autonómico a finales del próximo mes o comienzos de octubre.

