Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Llenar el depósito en Gipuzkoa cuesta dos euros menos que hace un año

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Los carburantes son este agosto ligeramente más baratos en Gipuzkoa que en el mismo mes del año pasado. El precio medio de la gasolina ha descendido de 1,557 a 1,519 euros por litro, lo que supone una caída del 2,4%, mientras que el diésel ha pasado de 1,498 a 1,470 euros, un 1,9% menos. Traducido a un depósito medio de 50 litros, el ahorro es de 1,90 euros en gasolina y 1,40 euros en diésel. Aunque la bajada es moderada, representa un pequeño alivio para los conductores en plena temporada de vacaciones, cuando los desplazamientos por carretera se intensifican y cualquier diferencia en el precio puede notarse en el bolsillo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  4. 4 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  5. 5

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  6. 6 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  7. 7 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  8. 8

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  9. 9

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria
  10. 10 La joya de Bárbara Goenaga que ha conquistado a una actriz de Hollywood

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Llenar el depósito en Gipuzkoa cuesta dos euros menos que hace un año

Llenar el depósito en Gipuzkoa cuesta dos euros menos que hace un año