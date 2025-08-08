Llenar el depósito en Gipuzkoa cuesta dos euros menos que hace un año

Mikel Calvo Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los carburantes son este agosto ligeramente más baratos en Gipuzkoa que en el mismo mes del año pasado. El precio medio de la gasolina ha descendido de 1,557 a 1,519 euros por litro, lo que supone una caída del 2,4%, mientras que el diésel ha pasado de 1,498 a 1,470 euros, un 1,9% menos. Traducido a un depósito medio de 50 litros, el ahorro es de 1,90 euros en gasolina y 1,40 euros en diésel. Aunque la bajada es moderada, representa un pequeño alivio para los conductores en plena temporada de vacaciones, cuando los desplazamientos por carretera se intensifican y cualquier diferencia en el precio puede notarse en el bolsillo.