Comparecencia de Kutxa Fundazioa, con su director general, Ander Aizpurua, en un acto sobre inversión empresarial en Gipuzkoa. Lobo Altuna

Kutxa Fundazioa estudia incorporarse al consorcio vasco que comprará Ibermática

La institución guipuzcoana analiza su participación como apoyo financiero en la operación liderada por BBK, Indar Kartera y el Gobierno Vasco

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:00

Kutxa Fundazioa estudia estos días su posible incorporación al consorcio vasco que pelea por hacerse –por 500 millones de euros– con la división tecnológica de ... Ayesa, que incluye la antigua firma donostiarra Ibermática. Así lo han confirmado a DV varias fuentes conocedoras de la operación, que aseguran que la 'cuadrilla' conformada por la Fundación BBK, el fondo Indar Kartera de Kutxabank y el Gobierno Vasco ha invitado a sumarse a la aventura como socio financiero a la institución heredera de la antigua Kutxa, pilotada por Ander Aizpurua y que consultada por este periódico ha preferido guardar silencio al respecto. «No comentamos ninguna operación concreta, estemos o no estemos en ella», ha sido la respuesta de Fundación Kutxa, que tiene el dosier de la 'Operación Ayesa' encima de la mesa.

