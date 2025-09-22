Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una protesta de Asviamie en Donostia hace unos años. Borja Luna

Un Juzgado de Eibar enmienda a la Seguridad Social y da la incapacidad permanente absoluta a un trabajador por amianto

El hombre, que depende de oxígeno durante todo el día y que estuvo expuesto al amianto durante 18 años, recibirá más de 3.000 euros

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:55

El Juzgado Social de Eibar ha fallado a favor de un trabajador (C.F.G.) y ha declarado su incapacidad permanente absoluta. El hombre, que ... depende de oxígeno todo el día tras haber estado expuesto al amianto durante 18 años, recibirá más de 3.000 euros.

