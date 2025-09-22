Un Juzgado de Eibar enmienda a la Seguridad Social y da la incapacidad permanente absoluta a un trabajador por amianto

El Juzgado Social de Eibar ha fallado a favor de un trabajador (C.F.G.) y ha declarado su incapacidad permanente absoluta. El hombre, que ... depende de oxígeno todo el día tras haber estado expuesto al amianto durante 18 años, recibirá más de 3.000 euros.

El implicado trabajó durante 18 años en forjas Irimo (Zumarraga), como mecánico de mantenimiento. En ese puesto, detalla la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) en un comunicado, estaba expuesto a la sustancia química «con el agravante de no utilizar protección respiratoria ni recibir medidas de seguridad por parte de la empresa».

Debido a la exposición al amianto, en 2024 C.F.G. fue diagnosticado con asbestosis (enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación prolongada de esta sustancia), por lo que fue incluido en el fichero de Osalan. Pese a ello, el año pasado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó declarar la incapacidad permanente del empleado como enfermedad derivada del trabajo profesional.

La sentencia del Juzgado, hecha pública este lunes por Asviamie, contradice al INSS. «El enfermo tiene anulada su capacidad laboral al estar sometido las 24 horas a la dependencia del oxígeno, incluso limitado para la realización de actividades de su vida diaria. No puede realizar tareas livianas y, mucho menos, las que requieren esfuerzo físico leve o moderado», detalla.

Asviamie, por su parte, se muestra satisfecha por la sentencia, debido a que, en su opinión, «desmonta el injusto argumentario de INSS, empeñada en negar las prestaciones económicas a los enfermos del amianto».