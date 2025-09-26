Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno Vasco revisará al alza la previsión de crecimiento y aprobará su proyecto de Presupuestos el 28 de octubre

El lehendakari Pradales ha avanzado ese retoque de subida del PIB aunque adelanta que «habrá que poner toda la carne en el asador»

A. Algaba

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:09

El Gobierno Vasco revisará al alza el crecimiento de la economía vasca para el próximo año 2026. Así lo ha anunciado el lehendakari Imanol Pradales ... en el Pleno de Control del Parlamento Vasco. A lo largo de este viernes se conocerá al detalle cuántas décimas elevará el Ejecutivo vasco esa previsión, que en estos momentos se encuentra en el 1,7% de cara al próximo ejercicio. De hecho el pasado mes de junio fue revisada a la baja ya que en un inicio estaba fijada en el 1,8%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»
  9. 9

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  10. 10

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco revisará al alza la previsión de crecimiento y aprobará su proyecto de Presupuestos el 28 de octubre

El Gobierno Vasco revisará al alza la previsión de crecimiento y aprobará su proyecto de Presupuestos el 28 de octubre