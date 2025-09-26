El Gobierno Vasco revisará al alza la previsión de crecimiento y aprobará su proyecto de Presupuestos el 28 de octubre
El lehendakari Pradales ha avanzado ese retoque de subida del PIB aunque adelanta que «habrá que poner toda la carne en el asador»
A. Algaba
Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:09
El Gobierno Vasco revisará al alza el crecimiento de la economía vasca para el próximo año 2026. Así lo ha anunciado el lehendakari Imanol Pradales ... en el Pleno de Control del Parlamento Vasco. A lo largo de este viernes se conocerá al detalle cuántas décimas elevará el Ejecutivo vasco esa previsión, que en estos momentos se encuentra en el 1,7% de cara al próximo ejercicio. De hecho el pasado mes de junio fue revisada a la baja ya que en un inicio estaba fijada en el 1,8%.
Esa revisión será también importante de cara a confeccionar los presupuestos del próximo ejercicio, que el lehendakari ha explicado que serán «los más altos de la historia». Imanol Pradales ha apuntado, eso sí, que para alcanzar ese incremento del PIB «debemos poner desde ya toda la carne en el asador».
En este sentido ha fijado «tres prioridades» para este otoño. En primer lugar «aprobar el plan industrial de Euskadi en Consejo de Gobierno»; en segundo lugar, el plan de inversiones de 1.000 millones que presentará el Ejecutivo la próxima semana; y en tercer término, el proyecto de Presupuestos de Euskadi que se aprobará el próximo 28 de octubre.
En actualización
