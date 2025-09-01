Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La flota vasca del bonito se desplaza a Bretaña para prolongar la costera

El Cantábrico roza el 60% de la cuota histórica de 26.000 toneladas con capturas de buen tamaño y precios aceptables, tras un inicio más temprano que en campañas anteriores

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:59

La costera del bonito del Norte entra en una nueva fase. Tras unos días de parón por el mal tiempo, la flota vasca de mayor ... tamaño zarpa esta semana hacia aguas de Bretaña (Francia) para seguir la estela migratoria del túnido, en busca de las últimas pesquerías de la campaña. Mientras tanto, los barcos más pequeños han decidido dar por cerrada su temporada, con resultados que, en términos generales, se consideran positivos tanto en volumen como en precio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

