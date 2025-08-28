Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari preside la reunión de este jueves en Miramar. Lobo Altuna

Euskadi sufrirá una pérdida de cuatro décimas en el PIB por el impacto de los aranceles

El Gobierno Vasco está analizando las repercusiones de la política proteccionista de Donald Trump para la industria, el primer sector o las materias primas

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:31

Entre tres y cuatro décimas. Es el impacto que los aranceles del 15% impuestos por Donald Trump a los productos europeos (y del 50% a ... productos como el acero y el aluminio) desde el pasado 1 de agosto causará en la economía de Euskadi. Así lo ha asegurado este jueves el lehendakari Imanol Pradales en el Palacio Miramar, donde ha realizado la primera comparecencia del curso político. Una intervención en la que ha analizado todas las cuestiones de la actualidad, desde la política hasta temas sociales y deteniéndose de forma expecial también en la coyuntura económica, marcada por la incertidumbre de la geopolítica internacional desde la llegada del magnate republicano a la presidencia de los Estados Unidos.

