Euskadi activa el Moves III con ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de vehículos eléctricos

El Gobierno Vasco pondrá en marcha este miércoles 18 de junio el programa de ayudas Moves III 2025 para impulsar la movilidad eléctrica en Euskadi. ... Dotado con un presupuesto de 14,9 millones de euros, el plan contempla subvenciones de hasta 7.000 euros para la adquisición de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, y ayudas de hasta el 70% del coste para la instalación de puntos de recarga. Según ha explicado el consejero de Industria, Mikel Jauregi, el programa tendrá efecto retroactivo para personas particulares, por lo que también será aplicable a compras y actuaciones realizadas desde el 1 de enero de este año. Las solicitudes podrán tramitarse a partir del 25 de junio a través de la página web del EVE. El gobierno central, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), establece las bases y coordina el programa, pero las comunidades autónomas son las que gestionan directamente las ayudas.

El Moves III 2025 se estructura en dos grandes líneas: 8,4 millones de euros se destinarán a la compra de vehículos eléctricos, y los 6,5 millones restantes a la implantación de infraestructura de recarga, tanto en viviendas como en entornos empresariales. El objetivo es poner en circulación cerca de 2.000 vehículos eléctricos y continuar ampliando la red de recarga, un ámbito en el que Euskadi ya es la segunda comunidad autónoma del Estado con más puntos por kilómetro de carretera (55,6 puntos por cada 1.000 km).

El plan contempla ayudas reforzadas para determinados colectivos, como personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes o taxistas. Además, comunidades de vecinos podrán beneficiarse de subvenciones para realizar la preinstalación de sistemas de recarga en garajes comunitarios, facilitando así la futura electrificación de las plazas de aparcamiento.

Jauregi ha subrayado que el transporte es responsable del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Euskadi. «El vehículo eléctrico es un gran aliado en la descarbonización, especialmente en entornos urbanos. Estas ayudas buscan facilitar el acceso de la ciudadanía a una movilidad más limpia, al tiempo que apoyan a la industria de la automoción vasca, que da empleo a 40.000 personas», ha afirmado.

Sin compatibilidad

El Moves III 2025 convivirá con el programa «Vehículos de Menos Emisiones», activado el pasado 1 de abril, que otorga hasta 3.500 euros por la compra de vehículos más eficientes, aunque no exclusivamente eléctricos. Sin embargo, ambos programas no son compatibles entre sí, por lo que quienes soliciten una ayuda deberán optar por una de las dos vías. Mientras que el Moves no exige el achatarramiento del vehículo antiguo (aunque hacerlo incrementa el importe de la subvención), el programa para vehículos de menos emisiones sí impone este requisito como condición indispensable.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno Vasco da continuidad a los programas anteriores, que han permitido ya la tramitación de más de 18.000 solicitudes, con cerca de 7.800 vehículos eléctricos subvencionados y 6.700 puntos de recarga instalados. Aunque el Moves III 2025 se centra en vehículos eléctricos, el Ejecutivo vasco mantiene su estrategia de neutralidad tecnológica.

Jauregi ha recordado que «también se apoyan otras alternativas que supongan una reducción importante de emisiones, como vehículos de gas natural, GLP, o incluso gasolina o diésel si cumplen con límites estrictos de emisiones». La puesta en marcha de estos programas se enmarca en la estrategia del EVE y del Gobierno Vasco para reducir la huella de carbono del transporte por carretera y avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente y accesible.