Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un piso turístico en el Casco Viejo de Bilbao E.C.

Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

Las pernoctaciones de extranjeros en este tipo de alojamientos aumentaron un 9,5% mientras qu elas de residentes disminuyeron un 1,8%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:13

El turismo español vive otro verano de euforia con récord de llegada de viajeros, gasto y una preferencia clara de los visitantes por los pisos ... de alquiler turtístico pese a los intentos del Gobierno por regular este tipo de actividad. Las pernoctaciones en este tipo de alojamiento crecieron en julio cerca de un 8% hasta superar los 10 millones de estancias. Este es el mayor aumento registrado entre los alojamientos turísticos extrahoteleros -abanico en el que se incluyen los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- que el mes pasado batieron la barrera de los 22 millones, y que supone casi un 4% más que el mismo periodo de 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»
  10. 10 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos