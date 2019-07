Milán encarga a Solaris, empresa del Grupo CAF, 250 autobuses eléctricos El operador de transporte de Milán ATM Milano se ha propuesto como objetivo para el año 2030 la eliminación de todos los autobuses diésel de la ciudad; el importe aproximado es de 192 millones de euros SONIA ARRIETA Miércoles, 10 julio 2019, 10:27

El operador de transporte de Milán ATM Milano se ha propuesto como objetivo para el año 2030 la eliminación de todos los autobuses diésel de la ciudad. Para ello, y como primer paso importante en este sentido, lanzó hace unos meses una gran licitación que englobaba el suministro de hasta 250 autobuses eléctricos para la ciudad de Milán, concurso que ha sido adjudicado a Solaris. Esta adjudicación consiste en un acuerdo marco por un importe aproximado de 192 millones de euros, estando previsto que la entrega del primer lote de 40 autobuses se inicie en junio de 2020.

Este acuerdo marco de suministro de autobuses eléctricos para ATM Milano es uno de los contratos más grandes obtenidos por Solaris hasta la fecha y el mayor proyecto de fabricación de autobuses eléctricos en Europa. De esta forma, el operador italiano demuestra su firme apuesta por la eliminación de los vehículos diésel de la ciudad antes de 2030 confiando en el fabricante polaco del Grupo CAF y su modelo de autobús eléctrico denominado Urbino, que debe desempeñar un papel importante en la política que está llevando a cabo la capital lombarda en relación a la movilidad sostenible.

El vehículo elegido por Milán es el modelo Urbino 12 eléctrico, producto estrella de Solaris, que ya recorre docenas de ciudades europeas en 17 países del continente. Este modelo en particular, ganó en 2017 el premio más prestigioso en la industria de autobuses: el título de 'Bus of the Year 2017'.

El Urbino eléctrico de 12 metros está equipado con baterías del tipo Solaris High Energy con una capacidad total de más de 240 kWh. La energía eléctrica en esas baterías se recargará tanto por medio de pantógrafo como a través de un dispositivo de enchufe en el depósito de autobuses.

La ciudad de Milán ya conoce los autobuses de Solaris desde el año 2014, ya que en la actualidad son 150 autobuses de la marca, incluyendo 25 con motor eléctrico, los que ya dan servicio en la capital del norte de Italia.