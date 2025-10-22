Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Escribano, presidente de Indra. EP

Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Comunica a la CNMV que espera que esta operación se resuelva en primera fase

José A. González

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:05

Comenta

Casi un año, concretamente diez meses después, Indra pone fin a la toma de control de Hispasat e Hisdesat. El 31 de enero, la compañía ... presidida por Ángel Escribano y de la que el Estado es accionista mayoritario, con un 28% de las acciones a través de la SEPI, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un acuerdo con Redeia para incorporar estas dos compañías a su conglomerado empresarial a cambio de 725 millones de euros. Ahora, con el visto bueno regulatorio en más de una decena de países -según palabras de Escribano-, cumplen un último trámite en España: avisar al regulador bursátil de estos avances. Será este organismo quien decida si da luz verde a la toma de control tanto de Hispasat como de su rama militar, Hisdesat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  3. 3 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat