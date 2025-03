IBM redobla su apuesta por Donostia y traerá su ordenador cuántico más revolucionario

IBM redobla su apuesta para situar Donostia como una de las capitales mundiales de la tecnología cuántica. Según ha podido saber EL DIARIO VASCO, San ... Sebastián acogerá finalmente el IBM Quantum System Two, la versión mejorada, actualizada y escalable del System One, el último superordenador cuántico del gigante tecnológico estadounidense. La multinacional norteamericana ha decidido que la nueva generación de su computadora, que está llamada a revolucionar buena parte de los procesos informáticos que rigen la economía y la vida diaria, desde asuntos tan vitales como las soluciones sanitarias hasta los que tienen que ver con los mercados financieros, aterrice en la capital guipuzcoana. En un principio, las instituciones vascas habían cerrado con la multinacional norteamericana la instalación del System One en el nuevo edificio que se está construyendo en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco, entre el centro Korta y el Nanogune, pero finalmente será su nueva versión. El anuncio oficial se realizará este jueves en el marco de la visita oficial del lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general, Eider Mendoza, al cuartel general de IBM en Nueva York.

La decidida apuesta del Gobierno Vasco para situar a San Sebastián como polo cuántico toma, de esta manera, un fuerte y significativo impulso. Aunque ya se conocía que la capital guipuzcoana se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en ostentar el System One, la decisión final por la última generación constata lo prioritario que se ha convertido para el Ejecutivo autonómico la inversión en tecnología avanzada. El propio lehendakari enmarcó, antes de iniciar su periplo por los Estados Unidos, la alianza con IBM en una estrategia que «pretende posicionar a Euskadi como uno de los principales 'hubs' cuánticos del mundo mediante el desarrollo de un ecosistema de investigación, talento e innovación». Una noticia que, además, se suma a la inyección de 67 millones de euros del Gobierno central en Multiverse Computing, la start up donostiarra líder en computación cuántica.

Principios de la computación cuántica Superposición Un cúbit puede estar en 0, 1 o en una mezcla de ambos al mismo tiempo, aumentando la capacidad de cálculo Entrelazamiento Dos cúbits pueden estar 'conectados', de modo que el estado de uno afecta al otro instantáneamente, sin importar la distancia Interferencia cuántica Se pueden manipular las probabilidades de ciertos resultados para optimizar cálculos

El primer IBM Quantum System Two ya está instalado en el Thomas J. Watson Research Center de Yorktown Heights, en Nueva York, el cuartel general global de IBM. Sin embargo, la multinacional inauguró a finales del año pasado un centro de datos cuánticos en Ehningen (Alemania), donde los usuarios europeos pueden acceder a procesadores cuánticos avanzados de manera remota. Este centro no tiene un System Two como tal, pero sí ofrece acceso a sus procesadores y otras tecnologías cuánticas. Donostia se convertiría así en una de las primeras -y pocas- ciudades del mundo en construir el último superordenador cuántico del gigante estadounidense. La compañía está cerrando convenios de colaboración, y es previsible que expanda la instalación del IBM Quantum System Two a más ciudades en el futuro.

Pero, ¿existe tanta diferencia entre una generación y otra? La principal mejora es que el IBM Quantum System Two es modular y totalmente actualizable, lo que significa que cuando la compañía desarrolle nuevas QPU -unidades de procesamiento cuántico-, se podrán instalar en el mismo sistema sin necesidad de reemplazarlo por completo. En cambio, la primera generación no tiene esta capacidad, ya que su arquitectura no es modular. Esto significa que, de querer mejorar su rendimiento, es necesario construir un nuevo sistema desde cero, con una nueva QPU.

Hasta 300 investigadores

El moderno edificio nombrado como Polo Cuántico de Ibaeta que recibirá el IBM Quantum System Two ya encara su recta final, y antes de verano ya estará listo para albergar el ordenador. Contará con 6.000 metros cuadrados repartidos en cinco plantas con alrededor de 80 laboratorios y 300 investigadores. En un principio, el Gobierno Vasco anunció que la máquina llegaría a través de una licitación de Ikerbasque -fundación promovida por el Gobierno Vasco para contribuir al desarrollo de la investigación científica en Euskadi- para la utilización de tecnología cuántica por un importe de 44 millones de euros, aunque este gran proyecto comportará una gran inversión global de las administraciones vascas de 120 millones hasta 2028. El lehendakari dará más detalles del acuerdo con IBM durante su visita de mañana a la sede de la multinacional en Nueva York.

El edificio, al que pudo acceder este periódico en exclusiva, albergará el ordenador cuántico en el corazón del propio inmueble, en una sala de 80 metros cuadrados y sellado en un cubo de cristal de alrededor de cuatro metros cúbicos. En una planta por debajo estarán las tripas de la máquina, así como todo el sistema de refrigeración puesto que esta tecnología necesita temperaturas más frías que las del espacio exterior para funcionar, cercanas al cero absoluto.

Diseñada para elaborar fármacos más efectivos y hacer cálculos ultrarrápidos

La computación cuántica está llamada a revolucionar la tecnología, pero de una manera diferente a lo que hicieron los ordenadores clásicos. No reemplazará la informática tradicional, pero sí transformará áreas clave donde los ordenadores actuales tienen límites. Por eso, es fundamental tomar la delantera, como lo ha hecho el Gobierno Vasco.

¿Qué hace la computación cuántica? La computación cuántica resuelve problemas mucho más rápido que la tradicional. En lugar de usar bits (que solo pueden ser 0 o 1), usa qubits, que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Además, los qubits pueden estar conectados entre sí mediante entrelazamiento, lo que permite realizar cálculos de una manera mucho más eficiente y rápida. Por ejemplo, puede simular cómo interactúan las moléculas para diseñar medicamentos más efectivos o mejorar modelos de predicción para inversiones en bolsa, entre otras cosas.

¿Qué es el IBM Quantum System Two? La segunda generación del superordenador cuántico de IBM, y el primer ordenador cuántico modular de la compañía, diseñado para ser escalable y actualizable con el tiempo.

¿Cómo funciona el IBM Quantum System Two? Utiliza tres procesadores cuánticos IBM Heron, más avanzados que los anteriores y que trabajan en conjunto gracias a su arquitectura modular. Además, está diseñado para integrar futuras QPU (unidades de procesamiento cuántico), lo que permite mejorar su capacidad sin reemplazar todo el sistema.

¿Para qué se usará el System Two? En general, IBM asegura que se utilizará en investigación avanzada para el descubrimiento de nuevos materiales y fármacos, optimización de problemas complejos en logística y finanzas, desarrollo de criptografía cuántica más segura, y la simulación de sistemas cuánticos para entender mejor la física.

¿Es el System Two el mejor ordenador cuántico del mundo? Es uno de los más avanzados, pero la computación cuántica sigue evolucionando. Empresas como Google y otras también están desarrollando tecnologías cuánticas de próxima generación.

¿Por qué los ordenadores cuánticos no reemplazan a los tradicionales? Porque no sirven para todas las tareas. Son buenos para problemas específicos (como simulaciones moleculares y optimización), pero una computadora normal sigue siendo mejor para navegar por internet, jugar videojuegos o trabajar con documentos. Los expertos estiman que en la próxima década podríamos ver aplicaciones prácticas en industrias, pero es clave tomar ya la delantera.