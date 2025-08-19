Sokai Hub Gipuzkoa convertirá Illunbe en un centro de innovación de las biotecnológicas

La nueva iniciativa Sokai Hub Gipuzkoa será la encargada de dinamizar y convertir en un nuevo centro de innovación el futuro polo biotecnológico de Illunbe ... en Donostia. El nuevo edificio empresarial, desarrollo del parque tecnológico de Miramon, acogerá un gran centro de este 'hub' (como se conoce a los centros de desarrollo y promoción de todo tipo de actividades empresariales o logísticas), de la mano de la gestora inmobiliaria madrileña Quercus Investments y de la sociedad de capital riesgo Columbus Venture Partners, el vehículo inversor de capital riesgo pilotado por Javier García Cogorro, delegado de la biotecnológica Viralgen, cuya llegada a San Sebastián revolucionó el ecosistema biotecnológico de la ciudad.

García Cogorro está jugando un papel clave en la conversión del nuevo desarrollo de Illunbe en un polo biotecnológico con empresas líderes del sector y la alianza con Sokai Hub España es un nuevo paso para impulsarlo. Esta nueva iniciativa busca fomentar las empresas biotecnológicas y empresas GMP (siglas en inglés de firmas de buenas prácticas de fabricación de medicamentos), y otras actividades como laboratorios de investigación, oficinas corporativas, espacios de coworking, residencia para científicos, zonas para conferencias y servicios auxiliares específicos para el sector, configurando un entorno integral para el crecimiento de empresas biotecnológicas nacionales e internacionales.

Sokai (siglas de Space of Knowledge and Innovation) tendrá en Gipuzkoa el principal centro de Sokai Hub España. Esta marca invertirá cien millones en España en centros de ciencia e innovación, que se ha convertido en una apuesta de muchos fondos inversores en toda España, sobre todo en Cataluña y Madrid. El 80% de ese dinero, 80 millones de euros, se destinarán al nuevo edificio de Illunbe. Es la cantidad anunciada en febrero en el acuerdo interinstitucional para cerrar el acuerdo de cesión de suelo por parte del Ayuntamiento donostiarra para levantar este polo biotecnológico en la antigua zona del centro comercial y de ocio.

El entorno empresarial acogerá empresasde biociencias y farmacéuticas, espacios de coworking y residencias

Ahora, según ha podido saber DV de fuentes conocedoras de los entresijos de la operación, esos 80 millones irán destinados a la puesta en marcha de Sokai Gipuzkoa Hub. La sede de Donostia estará acompañada de otras dos pequeñas sedes en España, concretamente en Madrid (Tres Cantos) y Granada, a la que se destinarán 20 millones de la inversión conjunta de Quercus Investment y Columbus.

La cifra 2027 Plazos A finales de ese año debería estar culminado el proyecto.

Sokai Gipuzkoa Hub atraerá a nuevas empresas y clústeres, además de albergar una sede de Columbus, el vehículo inversión de García Cogorro, convertido en hombre clave para la elección de Donostia como sede principal de este relevante polo biotecnológico que coloca a San Sebastián y Euskadi en la vanguardia del sector. De momento, se desconoce el nombre de las diversas empresas que aterrizarán en los 64.000 metros cuadrados en Illunbe que prevé Sokai Hub Gipuzkoa para desarrollo inmobiliario.

Los laboratorios GMP estarán especialmente diseñados para cumplir con los estándares técnicos y normativos más exigentes. Incorporarán núcleos técnicos y pasos de instalaciones estratégicamente ubicados, permitiendo adaptaciones futuras sin comprometer la operatividad general del edificio.

Diseño a la carta

Además, Sokai Hub Gipuzkoa contará con espacios comunes autónomos con accesos independientes desde el exterior. Entre los elementos más destacados se encuentran los espacios colaborativos, diseñados para coworking y networking, que fomentan la interacción multidisciplinar entre investigadores, start-ups y empresas. El proyecto incluye también el edificio Talent House, un bloque independiente de viviendas temporales pensado para ofrecer respaldo habitacional a empresas y científicos durante su periodo inicial de traslado a Gipuzkoa. La rápida conexión de Illunbe con el centro de Donostia es también clave.

Los fondos inversores buscan que Donostia sea vanguardia en España y esté a la altura de los 'hubs' de Europa y EE UU

Todo ello supondrá la ampliación del vecino parque tecnológico de Miramon gestionado por Parke, empresa bajo el paraguas del Gobierno Vasco. De momento, los impulsores de Sokai Gipuzkoa Hub están definiendo los espacios a repartir, centrados en la demolición de los antiguos cines, restaurantes y parking del antiguo centro de ocio junto a la plaza de toros.

Para octubre y noviembre se podría saber el nombre de las empresas, que serán líderes del sector que llegarán a Donostia a finales de 2026. El proyecto se completará a finales de 2027.