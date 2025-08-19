Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Recreación del futuro edificio principal de Sokai Hub Gipuzkoa en el polo de Illunbe de Donostia.

Sokai Hub Gipuzkoa convertirá Illunbe en un centro de innovación de las biotecnológicas

La iniciativa creada por el fondo Columbus del fundador de Viralgen y por la gestora Quercus invertirá los 80 millones previstos para acoger empresas y edificios de investigación

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:16

La nueva iniciativa Sokai Hub Gipuzkoa será la encargada de dinamizar y convertir en un nuevo centro de innovación el futuro polo biotecnológico de Illunbe ... en Donostia. El nuevo edificio empresarial, desarrollo del parque tecnológico de Miramon, acogerá un gran centro de este 'hub' (como se conoce a los centros de desarrollo y promoción de todo tipo de actividades empresariales o logísticas), de la mano de la gestora inmobiliaria madrileña Quercus Investments y de la sociedad de capital riesgo Columbus Venture Partners, el vehículo inversor de capital riesgo pilotado por Javier García Cogorro, delegado de la biotecnológica Viralgen, cuya llegada a San Sebastián revolucionó el ecosistema biotecnológico de la ciudad.

