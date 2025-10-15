Fain refuerza su presencia en Euskadi con la compra de la tolosarra Ascensores Bertako

El grupo madrileño de elevación Fain ha dado un paso más en su expansión en Euskadi con la adquisición de la empresa tolosarra Ascensores Bertako, ... especializada en instalación y mantenimiento de equipos de elevación. La operación forma parte del intenso plan de compras que la compañía madrileña ha desplegado este año, con un total de trece adquisiciones en España y Europa, y que le permitirá superar los 260 millones de euros de facturación en 2025, según sus previsiones.

La integración de Ascensores Bertako —junto con otras firmas españolas como Ascensores del Cantábrico, Laplana, AMSA e Integra Elevadors— refuerza la presencia de Fain en comunidades estratégicas del norte y consolida su modelo de servicio de proximidad y atención personalizada. En total, las operaciones nacionales han aportado más de un centenar de profesionales y unos 7.000 equipos al grupo.

«Queremos ser la empresa más cercana y ágil del sector. Nuestra estrategia no consiste en crecer por crecer, sino en ganar densidad en cada zona para optimizar costes y mejorar el servicio al cliente», subraya Nicolás Mediavilla, presidente del Grupo Fain, en una nota.

La compañía, con sede en Madrid, ha convertido 2025 en su año récord. En junio ya alcanzó los 250 millones de euros de facturación previstos para todo el ejercicio, y espera cerrar el año por encima de los 260 millones. Para 2026 se ha fijado un nuevo objetivo: rebasar la barrera de los 300 millones.

Plan de expansión

Además de las operaciones en España, Fain ha llevado su plan de expansión a Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Francia, incorporando más de 13.000 equipos y 170 nuevos profesionales en total. Con ello, el grupo alcanza los 1.500 empleados y supera los 100.000 equipos en mantenimiento, situándose entre las empresas independientes más dinámicas del sector en Europa.

El grupo mantiene una estructura familiar y una estrategia de crecimiento basada en la reinversión de beneficios, la independencia financiera y la innovación tecnológica, con especial foco en la sostenibilidad. FAIN destina el 12% de sus beneficios anuales a I+D, impulsando soluciones como el ascensor ION Solar, capaz de funcionar sin consumo energético.

«Nos apoyamos en equipos locales con mucha experiencia que se integran en nuestros estándares de seguridad, calidad y digitalización», apunta Mediavilla. «Crecer con sentido significa hacerlo junto a empresas como Bertako, que comparten nuestra cultura de servicio y cercanía».