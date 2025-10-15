Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fain refuerza su presencia en Euskadi con la compra de la tolosarra Ascensores Bertako

El grupo madrileño de elevación, con una facturación por encima de los 260 millones, incorpora la guipuzcoana dentro de un plan ambicioso de expansión con trece adquisiciones

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El grupo madrileño de elevación Fain ha dado un paso más en su expansión en Euskadi con la adquisición de la empresa tolosarra Ascensores Bertako, especializada en instalación y mantenimiento de equipos de elevación. La operación forma parte del intenso plan de compras que la compañía madrileña ha desplegado este año, con un total de trece adquisiciones en España y Europa, y que le permitirá superar los 260 millones de euros de facturación en 2025, según sus previsiones.

Te puede interesar

