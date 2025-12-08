CAF perfila una fábrica de autobuses de Solaris en EE UU para responder al boom eléctrico de Norteamérica

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) está avanzando en la opción de establecer una planta de producción de autobuses en Estados Unidos, con el objetivo ... de acompañar el crecimiento de Solaris, la compañía polaca de autobuses de bajas emisiones del grupo beasaindarra, y adaptarse al boom de la movilidad eléctrica en Norteamérica. Esta iniciativa busca también responder a la reconfiguración proteccionista impulsada por la administración Trump, que impone exigencias de arraigo productivo local, aranceles y acceso a los fondos federales que condicionan las licitaciones públicas en EE UU. Según ha podido confirmar este periódico, una de las ubicaciones más probables sería la costa este, cerca de Elmira (Nueva York), donde el grupo ya opera en el ámbito ferroviario. No obstante, la decisión aún no está tomada y existen otras alternativas geográficas sobre la mesa.

La posibilidad de contar con producción propia en EE UU no es nueva en la hoja de ruta de Solaris, pero cobra ahora una mayor relevancia por dos razones clave. En primer lugar, el fuerte aumento de su actividad, con una cartera de pedidos que supera los 2.300 millones de euros. En segundo lugar, la expansión significativa de su presencia en Norteamérica, reflejada en los primeros contratos firmados en Vancouver (Canadá) y Seattle (EE UU), que le abren la puerta a un mercado que se prepara para electrificar de forma masiva el transporte público en los próximos años. Además, la vuelta de tuerca proteccionista de la administración estadounidense ha creado un escenario en el que, para competir en las grandes licitaciones públicas, fabricar dentro del país se ha convertido en una condición indispensable. Dicho de otra manera, si hay un momento adecuado para levantar una planta productiva en EE UU, ese momento es ahora.

Contratos relevantes Polonia Suministro de 79 autobuses eléctricos a Polonia por 80 millones, con opción de ampliar a otros 79 autobuses.

Suecia Suministro de 180 autobuses eléctricos a la operadora de la ciudad de Malmo por 150 millones de euros.

Alemania Suministro de 270 autobuses eléctricos a la operadora de Berlín por más de 220 millones de euros.

Canadá 107 Trolleybuses a Vancouver por 120 millones, con opción de ampliar hasta en 405 nuevos vehículos.

En cualquier caso, el análisis sobre Estados Unidos llega en un momento clave para Solaris, que atraviesa uno de los ciclos de mayor crecimiento de su trayectoria. En 2024, la compañía cerró con 1.525 autobuses vendidos y 927 millones de euros en ingresos, un 13% más que el año anterior, gracias a la aceleración de la movilidad eléctrica en Europa y el avance de su gama de autobuses eléctricos e híbridos. Además, en los primeros nueve meses de 2025, la actividad de Solaris ha experimentado un fuerte crecimiento, con ventas de autobuses por un total de 735 millones, lo que representa un incremento del 26% con respecto al mismo periodo de 2024 . La cartera en este ejercicio ha superado los 2.300 millones de euros, con alrededor de 2.500 vehículos pendientes de entrega.

Este crecimiento sostenido ha permitido a Solaris consolidarse como uno de los grandes fabricantes europeos de autobuses de cero emisiones, compitiendo de tú a tú con gigantes como MAN, Mercedes, Iveco o Volvo. La compañía es ya un referente en mercados como Polonia, Italia, Alemania, Países Bajos, República Checa y Suecia, donde mantiene una cuota significativa en el segmento de vehículos eléctricos y donde sigue recibiendo adjudicaciones de gran volumen.

Solaris ha reforzado además su posición tecnológica: sus modelos eléctricos han recibido varios premios internacionales, entre ellos, el Urbino 10,5, que recibió el galardón de autobús sostenible del año, y el fabricante se ha convertido en uno de los líderes europeos en autobuses de hidrógeno, un segmento que sigue en rápida expansión. Este avance se ha logrado gracias a un esquema productivo compacto -toda la fabricación se concentra en Polonia- y a una integración creciente en la estructura de CAF, que ha impulsado la estrategia industrial de la marca y su expansión a nivel global.

La evolución de la firma dirigida desde junio por Agata Stánda, cuando sustituyó a Javier Iriarte como CEO de Solaris, tiene, por lo tanto, una lectura directa dentro del grupo presidido por Andrés Arizkorreta. Mientras el negocio ferroviario sigue mostrando una sólida cartera, el área de autobuses ha logrado en los últimos ejercicios un ritmo de contratación mucho mayor, con un 'book-to-bill' -la relación entre entregas y entrada de pedidos- superior a 2 en el acumulado del ejercicio, según las últimas cuentas de la compañía. De hecho, la cartera de Solaris se ha convertido en uno de los vectores de crecimiento más dinámicos dentro del grupo, cuya cotización en Bolsa se ha disparado casi un 50% en los últimos doce meses, hasta una capitalización de 1.700 millones de euros.

Desde la entrada de CAF en Solaris en 2019, la compañía ha experimentado una transformación significativa. La adquisición del 100% del capital de Solaris, cerrada recientemente, ha permitido integrar completamente la división de autobuses dentro de la estrategia global de CAF, lo que otorga a Beasain una palanca adicional en mercados de alta demanda, tanto en Europa como fuera de ella. Este proceso ha sido clave para reforzar la presencia internacional de la firma y consolidarla como un actor de referencia en la movilidad eléctrica. Además, este crecimiento también está obligando a Solaris a reforzar su capacidad productiva en Polonia, donde mantiene todo su esquema de diseño y fabricación. La compañía ha introducido mejoras en su capacidad instalada para poder afrontar el aumento de la cartera y la creciente demanda de modelos eléctricos e impulsados por hidrógeno.