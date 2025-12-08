Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Planta de Solaris en Bolechowo, cerca de Poznan, en Polonia, sede principal de la compañía que pertenece a CAF. Solaris

CAF perfila una fábrica de autobuses de Solaris en EE UU para responder al boom eléctrico de Norteamérica

El desembarco se analiza en la costa este, cerca de Nueva York, dentro de su plan de crecimiento al otro lado del Atlántico y ante las exigencias de arraigo local, aranceles de Trumpy financiación federal

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:32

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) está avanzando en la opción de establecer una planta de producción de autobuses en Estados Unidos, con el objetivo ... de acompañar el crecimiento de Solaris, la compañía polaca de autobuses de bajas emisiones del grupo beasaindarra, y adaptarse al boom de la movilidad eléctrica en Norteamérica. Esta iniciativa busca también responder a la reconfiguración proteccionista impulsada por la administración Trump, que impone exigencias de arraigo productivo local, aranceles y acceso a los fondos federales que condicionan las licitaciones públicas en EE UU. Según ha podido confirmar este periódico, una de las ubicaciones más probables sería la costa este, cerca de Elmira (Nueva York), donde el grupo ya opera en el ámbito ferroviario. No obstante, la decisión aún no está tomada y existen otras alternativas geográficas sobre la mesa.

