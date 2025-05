CAF se apunta un nuevo récord de pedidos con 15.603 millones en cartera

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y amenazas como los aranceles en Estados Unidos, la beasaindarra Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha ... arrancado 2025 con fuerza, incluso ajena a las marejadas globales, firmando un excelente primer trimestre en línea con sus previsiones. La compañía pilotada por José Antonio Jainaga ha alcanzado un nuevo récord en su cartera de pedidos, que supera por primera vez los 15.000 millones de euros y se sitúa en 15.603 millones, un 6% más que a cierre de 2024.

Además, el arranque del ejercicio ha estado marcado por una «excelente contratación», con nuevos pedidos por valor de 2.026 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 356% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra incluye contratos relevantes en ambos negocios, ferroviario y de autobuses bajo su filial Solaris, que registró un hito al lograr su primera contratación en Canadá, con una alta proporción de vehículos de cero emisiones.

La compañía con sede en Beasain mantiene una clara orientación hacia Europa, pero con avances en mercados estratégicos como Canadá y Marruecos, entre otros. Por áreas geográficas, Europa concentra el grueso de la contratación (84%). Sobre la cuestión arancelaria, la goierritarra ha destacado que mantiene una baja exposición a Estados Unidos, donde solo el 6% de la cartera está vinculada a este mercado, y menos del 1% de las compras directas afectan a proyectos no estadounidenses. Además, la empresa recuerda que cuenta con una implantación industrial en Elmira (Nueva York) desde 1998, lo que le permite cumplir con los requisitos del 'Buy American Act'.

Resultado neto

En cuanto a los resultados financieros, las ventas consolidadas alcanzaron los 1.118 millones de euros, un 11% más que en el primer trimestre de 2024. El resultado operativo (EBIT) creció un 21%, hasta los 57 millones, y el resultado neto atribuible se situó en 36 millones, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta mejora se ha apoyado también en un resultado financiero más favorable, derivado en parte de la bajada de tipos de interés y de una menor tasa fiscal efectiva.

Por segmentos, el negocio ferroviario sigue liderando, pero los autobuses ganan peso, con un importante crecimiento de ventas (+27%) gracias a la elevada entrega de unidades eléctricas. Solaris, la filial de CAF, ha conseguido su primer contrato en Canadá con el suministro de 107 trolleybuses para TransLink en Vancouver en un contrato por valor de 120 millones, con opciones para ampliar hasta casi 400 unidades adicionales. Así las cosas, CAF ha iniciado 2025 «con un arranque positivo y acorde a las previsiones», y mantiene sus perspectivas de crecimiento y mejora de rentabilidad para el conjunto del año, según ha señalado en su presentación de resultados.

El contrato de Bélgica

Estos excelentes resultados se producen en un momento en el que uno de los proyectos más ambiciosos para CAF ha quedado temporalmente en suspenso. El Consejo de Estado de Bélgica ha paralizado de forma cautelar la decisión de la operadora nacional SNCB de adjudicar a la empresa guipuzcoana la fabricación de sus futuros trenes eléctricos. CAF había sido seleccionada como la mejor postora para un megacontrato de 1.700 millones de euros, que podría alcanzar los 3.400 millones si se ejecutan todas las opciones incluidas. Se trata del que podría convertirse en el contrato más importante de su historia, con un volumen de fabricación equivalente a 170.000 nuevas plazas y una duración de hasta 12 años.

El órgano judicial belga ha atendido el recurso presentado por Alstom, alegando falta de transparencia en el proceso, lo que no quiere decir que finalmente los técnicos arrebaten a la besaindarra el contrato ganado. Esto, en cualquier caso, ha frenado de momento cualquier avance en la negociación entre CAF y SNCB. Pese a que la firma de Beasain había sido designada como adjudicataria preferente en febrero, el contrato aún no se había formalizado, y CAF había mantenido una postura prudente sin hacer valoraciones públicas. Desde Bélgica, además, la adjudicación ha generado debate político, con críticas de partidos políticos, y observaciones sobre las implicaciones laborales. No obstante, el Gobierno y la SNCB han evitado pronunciarse hasta que haya resolución definitiva.