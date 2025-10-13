Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un empleado de Ampo supervisa una válvula en la planta de Idiazabal. Lobo Altuna

Ampo suministra 1.400 válvulas a un megaproyecto de gas natural licuado de Qatar por 50 millones

El proyecto catarí, de una inversión global de 26.700 millones, es uno de los planes energéticos más ambiciosos del planeta y refuerza la presencia de la cooperativa en el país árabe

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:42

La cooperativa guipuzcoana Ampo Poyam Valves se ha anotado uno de los encargos más relevantes de su historia: un acuerdo valorado en 50 millones de ... euros dentro del megaproyecto de gas natural licuado (GNL) que QatarEnergy desarrolla en la expansión del Campo Norte Este (North Field East, NFE), en la ciudad industrial de Ras Laffan. Se trata de un plan global de 26.700 millones de euros, una de las mayores inversiones energéticas del planeta, que incrementará la capacidad de producción de gas natural licuado del país árabe en 33 millones de toneladas al año.

