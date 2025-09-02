La filial del grupo Mapfre adquiere Funeraria Irun
Enalta consolida así su presencia en Euskadi y suma este centro a los cuatro tanatorios que posee en Bizkaia
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:49
Enalta, filial del grupo Mapfre, se ha hecho con la propiedad de la Funeraria Irun. De esta forma, la empresa consolida su posición en Euskadi, ... donde también tiene presencia en Bizkaia con cuatro tanatorios.
Esta adquisición se convierte en la primera que la empresa madrileña posee en Gipuzkoa, lo que fortalece su red de servicio. «Esta operación representa mucho más que una ampliación. Asegura la continuidad de nuestro servicio de alta calidad y el compromiso con las familias en el País Vasco, incorporando nuevas mejoras para optimizar la experiencia durante momentos de mayor necesidad», ha relatado Ramón Llaona, director general de Enalta.
La incorporación de Funeraria Irun es un paso en la estrategia de expansión nacional en la que está enfocada la compañía funeraria, que ya cuenta con presencia en 25 provincias diferentes. En total Enalta posee 105 oficinas funerarias, 157 tanatorios, 23 crematorios y 27 cementerios.
