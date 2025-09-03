Euskadi promociona el txakoli, la sidra y el vino en México

El Gobierno Vasco ha viajado a México, junto a una delegación de 23 empresas del sector agroalimentario de Euskadi, para promocionar el txakoli, la sidra ... y los vinos de Rioja alavesa. El objetivo de esta visita es descubrir nuevos mercados «de calidad y excelencia» y fomentar la visión de la Euskadi global, ante las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump.

Junto a las empresas productoras del País Vasco, entre las que se encuentran entre otras las guipuzcoanas Talai Berri, Txakoli Gaintza o Petritegi, se han trasladado al país norteamericano representantes del Ejecutivo autónomico, entre los que se encuentran la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; el viceconsejero, Raúl Pérez, y la delegada del Gobierno Vasco en México, Ainhoa Apeztegia. «A buen seguro la juventud vasco-mexicana desarrollará proyectos culturales, económicos y sociales de gran valor para el desarrollo de México. Vivimos en todo el planeta momentos convulsos, pero si alguien sabe superarlos con trabajo y dedicación esa es la sociedad vasca», ha señalado Barredo.

El primer encuentro se ha desarrollado en la Euskal Etxea de Ciudad de México, en el que las bodegas han aportado «nuevos canales de colaboración para la aportación de ideas, estilos y productos». En la agenda de esta visita se incluyen, además, exposiciones, 'masterclasses' y catas ofrecidas por la delegación vasca ante una selecta de la profesionales de la alimentación locales.

Algunos productos como el vino vasco es muy consumido por los ciudadanos mexicanos. De hecho, según ha señalado la consejera Barredo, «el pasado año los vinos de Rioja Alavesa constituyeron el motor de las exportaciones vascas de vino, con el 69% del volumen y el 90% de la facturación total: se exportaron un 9,1% más de litros con un valor de un 4,5% más de facturación».