Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente y fundador de Mango, Isak Andic. EP

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

El caso Andic, casi un año después del fallecimiento del dueño de la cadena Mango, sigue lleno de incógnitas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 21 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras han defendido este martes la inocencia de Jonathan Andic y han denunciado que las especulaciones en torno a ... la investigación del caso sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, contribuyen a crear una «condena paralela» al hijo del que fue propietario de la firma textil. «Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima», afirman en un articulo en La Razón. Ellos son las personas encargadas de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Como albaceas, han asegurado que los hijos han cumplido el testamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  9. 9 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo