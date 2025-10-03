Las empresas de Gipuzkoa alertan de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía

Estancamiento. Es la palabra clave que las empresas de Gipuzkoa envían a modo de alerta ante la situación de la industria, motor de la economía ... del territorio. Es uno de los mensajes que ha lanzado este viernes Adegi en su tradicional Encuesta de Coyuntura, que viene a resumir la actual situación del tejido económico. En este caso, la alerta recae sobre la industria. Y los factores a los que se atribuye ese estancamiento, que lastra ya la economía de Gipuzkoa, son la implantación de los aranceles por parte de Estados Unidos, la debilidad de Alemania (principal cliente de nuestras empresas) y la competencia de China.

Isabel Busto, presidenta de Adegi; José Miguel Ayerza, director general de la patronal guipuzcoana; y Patxi Sasigain, responsable de competitividad, han diseccionado todas las claves del presente y el futuro inmediato, marcado por la inestabilidad y la incertidumbre que reina en la geopolítica mundial y que afecta sobremanera a la estabilidad de las compañías.

Centrnado el tiro en la industria, durante el periodo de enero a julio, el índice de producción industrial cayó un 0,3%, penalizado sobre todo por la energía y los bienes intermedios, especialmente la metalurgia y productos metálicos. «La actividad industrial ha mostrado una clara desaceleración», confirman desde Adegi. Esta debilidad industrial se refleja también en una facturación media que se mantuvo estable porque el impulso de la construcción (+3,7%) y servicios (+2,2%) fue absorbido por el retroceso del 1,8% en la industria.

La cifra 48,5% de las empresas muestras su preocupación por los costes laborales elevados e incrementos salariales.

El retroceso en el comercio exterior se hace evidente con la caída del 1,5% de las ventas internacionales. El contexto internacional no ayuda: «Los aranceles y la debilidad de Alemania lastran al motor del PIB del territorio,» señala la patronal. La menor demanda exterior se percibe, además, como un freno adicional sobre la dinámica industrial.

Entre los factores que preocupan a las empresas, los costes laborales y el absentismo se disparan, siendo ahora los principales factores de preocupación, junto con la dificultad para encontrar personal cualificado. «Los elevados costes laborales, los incrementos salariales y el absentismo laboral son, con diferencia, los tres factores más preocupantes,» remarca la presidenta, subrayando que estas inquietudes han crecido respecto a mayo.

Receta «Solo con empresas más productivas y con un entorno que favorezca la innovación y la inversión seremos capaces de hacer frente a un mundo cada vez más incierto» Isabel Busto Presidenta de Adegi

¿Pero cómo impactan todas estas dinámicas en el empleo? La creación de puestos de trabajo se resiente. El ritmo de crecimiento ha caído del 2,6% en enero de 2024 al 0,9% en septiembre. El 14% de las empresas prevé ahora reducir plantilla, el porcentaje más alto desde septiembre de 2022: «Esta tendencia hace muy probable que el crecimiento de empleo se acerque a cero, entrando en una fase de estancamiento,» advierte Adegi.

El deterioro del nivel de pedidos agrava la preocupación: el sector industrial ha experimentado una caída del 0,9% y solo el 19% de las empresas registra un aumento en sus pedidos, uno de los resultados más bajos desde la pandemia. Cuatro de cada diez empresas industriales tienen una cartera de pedidos débil. Además, seis de cada diez compañías del sector metalúrgico y bienes de equipo prevén una recesión en los próximos meses.

El PIB crece, pero menos

Desde Adegi han asegurado que la expectativa de crecimiento del PIB para Gipuzkoa este año se sitúa en torno al 2%, lejos del 3,1% de 2023 o el 2,4% de 2024. «No nos podemos confiar», han alertado, subrayando la tendencia decreciente y la necesidad de no caer en la complacencia ante la ralentización visible.

Con todos estos datos sobre la mesa, Adegi ha concluido su encuesta apuntando a la urgencia de reforzar la competitividad y apostar por la productividad, así como por entornos favorables a la innovación y la inversión. «Solo con empresas más productivas y con un entorno que favorezca la innovación y la inversión seremos capaces de hacer frente a un mundo cada vez más incierto», han subrayado.

La patronal guipuzcoana insiste en la necesidad de afrontar las dificultades desde un enfoque de oportunidad: «Necesitamos reforzar nuestra competitividad. Solo así podremos convertir la incertidumbre en oportunidad y garantizar que Gipuzkoa siga siendo un territorio de bienestar, de empleo y de progreso».