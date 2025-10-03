Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Miguel Ayerza, director general de Adegi; Isabel Busto, presidenta de la patronal guipuzcoana, y Patxi Sasigain, responsable de competitividad, en la presentación de este viernes de la encuesta de coyuntura. Arizmendi

Las empresas de Gipuzkoa alertan de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía

Los aranceles y la debilidad de Alemania debilitan al principal motor del territorio, mientras que las compañías expresan su preocupación por los costes laborales y el absentismo, según la Encuesta de Coyuntura de Adegi

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:55

Estancamiento. Es la palabra clave que las empresas de Gipuzkoa envían a modo de alerta ante la situación de la industria, motor de la economía ... del territorio. Es uno de los mensajes que ha lanzado este viernes Adegi en su tradicional Encuesta de Coyuntura, que viene a resumir la actual situación del tejido económico. En este caso, la alerta recae sobre la industria. Y los factores a los que se atribuye ese estancamiento, que lastra ya la economía de Gipuzkoa, son la implantación de los aranceles por parte de Estados Unidos, la debilidad de Alemania (principal cliente de nuestras empresas) y la competencia de China.

diariovasco Las empresas de Gipuzkoa alertan de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía

