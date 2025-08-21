Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrega firmas para promover el salario minimo vasco en Euskadi por los sindicatos LAB y ELA en el Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

ELA y LAB presentan 138.000 firmas al Parlamento para que Euskadi pueda fijar su salario mínimo

Los apoyos que los sindicatos han recogido en los últimos tres meses busca trasladar el debate al Congreso de los diputados, que tiene la competencia

Sergio Llamas

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:16

La lucha por un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio ha aterrizado este jueves en el Parlamento Vasco y lo ha hecho con la presentación de ... las 138.459 firmas que ELA y LAB (así como otros sindicatos soberanistas -ESK, STEILAS, HIRU y ETXALDE-) han recogido desde el pasado 1 de mayo. El objetivo es impulsar con ellas una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que abra un debate en el órgano legislativo con un objetivo claro: que los partidos políticos se posicionen y soliciten cuanto antes al Congreso la competencia para que el suelo de los sueldos en Euskadi se pueda fijar en el territorio.

