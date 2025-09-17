Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diputación aprueba la adaptación del nuevo impuesto a la banca y las modificaciones del Concierto Económico

El Consejo de Gobierno foral da luz verde a varias modificaciones técnicas como la exención del IRPF de las compensaciones por amianto y los criterios para gravar las criptomonedas

DV

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:42

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el proyecto de norma foral sobre el impuesto de la banca y el proyecto ... de norma foral con modificaciones en el Concierto Económico. Tras este trámite, se espera ahora su votación en las Juntas Generales de Gipuzkoa antes de que finalice el año para su entrada en vigor en 2025. Ambos proyectos derivan de la reciente modificación del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma Vasca, modificación que incluyó la concertación del llamado impuesto a la banca y otras medidas que ahora deben adoptar las Haciendas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

