Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bobinas de acero. AFP

La debilidad de la metalurgia lastra la producción industrial de Gipuzkoa en julio

La actividad cae un 1% interanual y un 2,8% respecto a junio, aunque solo acumula una leve disminución del 0,3%en lo que va de año

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:32

La industria guipuzcoana volvió a mostrar signos de debilidad en julio de 2025, en un contraste evidente con el mayor dinamismo de Bizkaia y una ... menor contracción de Álava. Según el último Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por Eustat, la actividad en el territorio retrocedió un 1% interanual, frente al aumento del 2,3% en Bizkaia y la menor caída del 0,7% en Álava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La debilidad de la metalurgia lastra la producción industrial de Gipuzkoa en julio

La debilidad de la metalurgia lastra la producción industrial de Gipuzkoa en julio