La debilidad de la metalurgia lastra la producción industrial de Gipuzkoa en julio
La actividad cae un 1% interanual y un 2,8% respecto a junio, aunque solo acumula una leve disminución del 0,3%en lo que va de año
Martes, 9 de septiembre 2025, 19:32
La industria guipuzcoana volvió a mostrar signos de debilidad en julio de 2025, en un contraste evidente con el mayor dinamismo de Bizkaia y una ... menor contracción de Álava. Según el último Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por Eustat, la actividad en el territorio retrocedió un 1% interanual, frente al aumento del 2,3% en Bizkaia y la menor caída del 0,7% en Álava.
El comportamiento guipuzcoano refleja la difícil coyuntura de sus sectores tradicionales. La metalurgia y los productos metálicos, pilares históricos del territorio, descendieron un 1,8%, mientras que la industria de madera, papel y artes gráficas cayó un 3,2%. Aunque otras áreas como el material de transporte (+8,5%) o el material y equipo eléctrico (+6%) mostraron incrementos destacados, su peso en el territorio es más limitado y no logra compensar las pérdidas.
No obstante, en el acumulado de enero a julio, la producción industrial guipuzcoana apenas descendió un 0,3%, mejor que Álava (-3,4%) y por debajo de Bizkaia (-0,8%). El retroceso se concentró en bienes intermedios como metales, química y plásticos (-1,7%), sectores que cargan con gran parte del peso industrial del territorio.
Adegi, la patronal guipuzcoana, advirtió que julio representó el mes más débil desde diciembre de 2022, con diez ramas mostrando evolución negativa y once acumulando descensos en el año, lideradas por metalurgia y productos metálicos. Pese al crecimiento en transporte y maquinaria, el balance refleja la fragilidad de los sectores tradicionales.
A este panorama se suma un contexto internacional complicado. La ralentización de Alemania y Francia, principales mercados europeos, limita la demanda de productos industriales vascos, mientras los aranceles estadounidenses sobre algunas importaciones elevan la incertidumbre para los exportadores locales. En este escenario, la industria guipuzcoana lucha por mantener el pulso frente a un entorno exterior menos favorable y con un peso persistente de sectores clásicos que buscan adaptarse al cambio tecnológico y de mercado.
En cualquier caso, por segundo mes consecutivo, Gipuzkoa se sitúa por debajo de la media vasca, subrayando los retos estructurales que afronta su tejido industrial frente a una economía internacional en ralentización y tensiones comerciales que afectan especialmente a la metalurgia y los bienes intermedios.
