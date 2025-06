La CNMC advierte a las comercializadoras que no pueden cobrar más a los clientes con tarifa fija tras el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recordado a las compañías de energía eléctrica que no pueden modificar de forma unilateral ... los contratos de suministro de electricidad a precio fijo. El órgano está supervisando a «algún comercializador» que, ante el contexto de incremento de los costes de la operación del sistema que se ha registrado tras el apagón, está planteando a esta entidad la posibilidad de modificar las condiciones de sus contratos a precio fijo para trasladar al consumidor el incremento de esos costes.

«Este comportamiento estaría soportado, supuestamente, en la existencia de unas cláusulas en el contrato que habilitan a los comercializadores a modificar las condiciones de suministro en cualquier momento durante la vigencia del contrato, con la única condición de que esa modificación sea comunicada al consumidor con un preaviso determinado ofreciéndole la posibilidad de rescisión del contrato», afirma la CNMC en una nota.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, el derecho de información transparente al consumidor sobre precios y condiciones del suministro implica que le debe ser proporcionada información adecuada y transparente sobre los motivos y las cuantías por los que pueden variar los precios del contrato, sin que la falta de dicha información al tiempo de la celebración del contrato de suministro pueda ser suplida luego por una información posterior sobre esos motivos y cuantías de la modificación.

«Por tanto, cualquier modificación de un contrato a precio fijo, más allá de la que corresponda a una variación prevista de los componentes regulados de la factura, no sería acorde a las cláusulas del contrato», recalca el organismo que preside Cani Fernández. A su juicio, el coste de los servicios de ajuste de la operación del sistema no puede considerarse un componente regulado y, por tanto, en este tipo de contratos a precio fijo, el traslado de posibles incrementos al consumidor de este término antes de la finalización o prórroga del contrato no es acorde al mismo.