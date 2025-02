Bruselas ofrece reducir sus aranceles a los vehículos estadounidenses para evitar una guerra comercial

La guerra comercial entre Europa y EE UU aún puede evitarse y la Comisión Europea ha enviado esta semana al comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ... a Washington para tantear a la Administración de Donald Trump. En una rueda de prensa en la capital estadounidense, Sefcovic ha asegurado que la Unión Europea (UE) está dispuesta a reducir sus aranceles a los automóviles importados de EE UU -actualmente en el 10%- para evitar el choque comercial entre las dos potencias. Pero, ha precisado que sólo estará abierta a reducir estas tarifas si Washington hace lo mismo con las camionetas europeas, cuyos aranceles «son del 20 al 25%».

Tras reunirse con el Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en un encuentro que duró cerca de cuatro horas, el político eslovaco ha rechazado el principio de derechos aduaneros recíprocos que plantea Trump, asegurando que «esa reciprocidad debe ser beneficiosa para todos». Ha añadido, además, que «la prioridad» europea es evitar periodos de sufrimiento económico entre ambas partes, con los aranceles de EE UU y las represalias europeas. «Lo que ocurre es que tenemos medidas y contramedidas y, finalmente la misma gente deberá sentarse ante la misma mesa y resolver el problema».

Sefcovic ha asegurado que ha visto «cierta voluntad» por parte de la Administración Trump de reducir los aranceles de las dos partes y un «compromiso genuino» para evitar «medidas dolorosas». «Estamos listos para reducir los derechos de importación para todos los productos industriales porque creo que sería beneficioso para las empresas y personas en ambos lados del Atlántico», ha añadido.

El Gobierno de Washington dirigió a Sefcovic una serie de quejas sobre las barreras no arancelarias y el político puso sobre la mesa otra serie de críticas europeas. «Tratamos lo que ha funcionado en los últimos años, lo que no y lo que podríamos hacer mejor», ha apuntado, al tiempo que ha explicado que ha trasladado a la Casa Blanca que el IVA es el impuesto al consumo y «no es una medida discriminatoria. Las empresas no lo pagan».

El miércoles, durante su discurso en un evento en Washington afirmó que la Unión Europea está dispuesta a incluir en el acuerdo con la Administración Trump además cuestiones regulatorias de grandes tecnológicas y el aumento del gasto en Defensa por parte de los aliados europeos de la OTAN.