La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

Por poner esta cifra en contexto, la ratio de dudosos (aquel en el que existe un retraso en el pago de más de 90 días) marcó un mínimo histórico del 0,76% en abril del 2007. Con la Gran Recesión inició una escalada progresiva que superó el 10% en 2012 y el 13,45% en el 2014. Desde entonces ha ido a la baja, según los datos históricos del órgano que dirige José Luis Escriváñ, apoyado en los buenos datos económicos, el empleo en máximos y a las operaciones con las que los propios bancos están colocando en el mercado secundario de deuda los préstamos problemáticos.

En volumen de créditos dudosos, el 'stock' era de 36.291 millones de euros, lo que supone un recorte de 955 millones con respecto a mayo y de 4.599 millones de euros frente a junio de 2024 y la menor cifra de préstamos morosos desde junio de 2008, los meses previos al inicio de la gran recesión. A esta reducción contribuyó el incremento en el volumen total de crédito concedido, que llegó a los 1,220 billones de euros en el sexto mes del año. Esto implica una subida de 23.113 millones de euros frente a mayo y de 27.848 millones de euros en comparación con junio de 2024.

De esta forma, la ratio de dudosos (se califica así a los préstamos que acumulan más de tres meses de impago) del conjunto de entidades de depósito (bancos, cajas y cooperativas) cerró junio en el 2,89%, dos puntos básicos menos que en el mes anterior y 43 puntos básicos menos que en el mismo periodo de 2024. En números absolutos, este tipo de entidades registró un descenso de su cartera de dudosos de 788 millones de euros, hasta los 33.703 millones de euros. En comparación con junio de 2024, el dato es unos 4.129 millones inferior.

Los establecimientos financieros de crédito vieron cómo su tasa de mora descendía hasta el 5,42%, 61 básicos menos frente a mayo, aunque en tasa interanual la reducción es de un punto porcentual. Además, el volumen de crédito dudoso de este tipo de entidades era de 2.404 millones de euros al cierre de junio, 166 millones menos en variación mensual. En comparación con el mismo mes del año anterior, el saldo dudoso se recortó unos 479 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, las provisiones del total de entidades de crédito se situaban en 27.654 millones de euros, con un recorte de 330 millones de euros frente a mayo, mientras que la variación interanual arrojaba una reducción de 1.598 millones de euros.