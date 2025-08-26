Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas sacan dinero de los cajeros de una entidad bancaria este miércoles en Madrid EFE

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

El volumen total de préstamos impagados también toca su menor nivel en 17 años con con 36.291 millones de euros a cierre de junio

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 26 de agosto 2025, 12:54

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  9. 9 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008