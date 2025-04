El apagón provocó un ligero aumento de la retirada de efectivo en los cajeros

El sector de la banca recuperó la actividad ayer, prácticamente al 100%, tras un lunes complicado en el que el apagón afectó especialmente a la ... operatividad en su red de oficinas y cajeros. Fuentes consultadas explican a DV que el ámbito online funcionó «con normalidad» durante la jornada del lunes para realizar las operaciones, transacciones y transferencias a través de las páginas web y las aplicaciones para los teléfonos móviles. En lo que respecta al impacto económico que la caída del suministró eléctrico generó en las entidades financieras, ninguna de las consultadas –Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA y Sabadell– se pronuncia al respecto, aunque alguna sí que reconoce que tras la crisis se ha detectado «un ligero incremento» de retirada de dinero en efectivo en los cajeros debido al cierre de las oficinas.

Desde Kutxabank, el grupo con mayor presencia en el territorio, ratifican que la banca online (webs y app) estuvo «operativa en todo momento». También explican que desde que sucedió el apagón, Kutxabank activó un protocolo para «garantizar» la continuidad del negocio. «Desde el primer momento, se ha mantenido cierta operativa de servicio, a través de los centros de procesamiento de datos, alimentados por grupos electrógenos y el sistema de contingencia», añadieron.

En lo que respecta al proceso de rearranque de los cajeros, se habilitó «un equipo especial», que se encargó de realizar también un seguimiento de la operativa en oficinas. La actividad en las oficinas y cajeros se recuperó «prácticamente en su totalidad» en todo el país a excepción de algunos municipios de Andalucía, que a las once de la mañana seguía con problemas aunque más tarde se resolvieron.

Desde Laboral Kutxa, por su parte, aseguraron carecer del impacto económico del apagón y tampoco les constó «nada destacable» en relación a la retirada de efectivo. En su caso, ayer fue una jornada de normalidad «al 100%» en todas sus oficinas de Euskadi y Navarra. En cuanto al Banco Sabadell, esa rutina regresó a lo largo del día de ayer. «Los empleados han acudido a sus centros de trabajo y la conectividad en las sucursales se ha recuperado sin incidencias reseñables. Los cajeros también vuelven a la normalidad y, desde el inicio, los procesos operativos han funcionado correctamente, con canales digitales disponibles para los usuarios», afirmaron. Finalmente, en BBVA hubo el lunes «caídas por momentos y áreas», mientras que ayer fue un día «normal».

TicketBai

Otra institución afectada el lunes fue Hacienda, que además de no poder atender a los contribuyentes en las once oficinas del territorio para cumplimentar la declaración de la Renta de forma mecanizada tuvo problemas con TicketBai, el sistema para el envío y certificación de las facturas emitidas de todas las actividades económicas. Desde el fisco aseveran que no se puede conocer el alcance de la pérdida de facturación durante esas horas, aunque aclaran que «el sistema está adaptado para que cuando hay un problema en el envío de facturas, estas se envíen una vez se solucionan».

Según pudo saber DV, algunos contribuyentes tuvieron problemas ayer con los certificados digitales –BakQ, Izenpe, FNMT– para emitir sus facturas, hecho que a Hacienda no le constó.