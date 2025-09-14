Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de BBVA, Carlos Torres, en la sede de EL CORREO en la Gran Vía de Bilbao. Ignacio Pérez

Carlos Torres

Presidente del BBVA
«La alternativa a nuestra opa es un Banco Sabadell más pequeño y con más riesgo»

Descarta una mejora del precio en la recta final del proceso y aclara que si no llegan al 50% la operación se declarará «no exitosa»

Lucas Irigoyen

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:52

Desde que se filtró el interés de BBVA para adquirir el Sabadell han pasado 502 días. Para el presidente de la entidad, Carlos Torres, el ... mejor fue el pasado lunes, cuando se abrió el plazo de aceptación de la opa, que se extenderá hasta el 7 de octubre. Es la fase decisiva y se nota en el tono de los mensajes y, sobre todo, en la presión para una mejora de la oferta, que puede hacerse hasta del 23 de septiembre. Este viernes el Sabadell fue más contundente que nunca: «Esta opa está muerta», señaló su presidente, Josep Oliu, al pedir a sus accionistas que la rechacen porque «infravalora» al banco catalán. Torres no cambia el rictus y repite: «La oferta es la oferta», mientras despliega una intensa actividad para convencer a los accionistas del Sabadell, pero pidiéndoles que no «confíen en una mejora». El umbral de aceptación, fijado en un 50% de los accionistas de la entidad vallesana, es otro punto clave de una operación en la que Torres, cuestionado por la estrategia se reafirma en que «haría lo mismo que hicimos». No ve comprometida su gestión e insiste en que si no sale, «no pasaría nada, seguiremos nuestro camino, que es un camino brillante».

