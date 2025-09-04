Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acero exige a Cuerpo presionar en Bruselas para aplicar un arancel de hasta el 50%

La patronal considera que la UE debe seguir los pasos de EE UU e implementar un gravamen sin exenciones por país para proteger al mercado europeo de «importaciones desleales»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:52

«La imposición de un arancel del 50% en el mercado estadounidense supone, en la práctica, el cierre de ese mercado para el acero europeo». ... Con esta contundencia el sector español insta por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, para que exija a la Comisión Europea un instrumento de defensa comercial para que proteja a la industria del Viejo Continente y aplique un gravamen «fuera de cuota» del 50% en línea con lo que ha implementado EE UU y sin exenciones por país. Es decir, que se empiece a aplicar a partir de una cantidad establecida.

