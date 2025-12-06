Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estación de puntos de recarga en el párking de Galarreta, en Hernani.

Más de 3.300 vascos recibirán la ayuda para la compra de un eléctrico después de que el Gobierno doble el presupuesto

Euskadi solicita al Ministerio 50 millones adicionales para cubrir la demanda actual del Moves III después de que el nuevo plan para 2026 no asumiera estos pagos

Imanol Lizasoain y Edurne Martínez

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El inminente cambio de modelo de ayudas a la compra de vehículos eléctricos ha puesto contra las cuerdas a miles de conductores en Euskadi. ... A pocos días de cerrar el año, y antes de que el nuevo sistema Plan Auto+ entre en vigor el 1 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido duplicar el presupuesto del Moves III con 400 millones de euros adicionales para cubrir la elevada lista de espera que amenazaba con dejar fuera a miles de solicitantes. Desde el Gobierno Vasco, su consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, solicitó ayer al Ministerio 50 millones de euros para cubrir las 3.345 solicitudes vascas aún pendientes, una cifra que refleja la alta demanda ciudadana en la comunidad.

