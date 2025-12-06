Más de 3.300 vascos recibirán la ayuda para la compra de un eléctrico después de que el Gobierno doble el presupuesto

El inminente cambio de modelo de ayudas a la compra de vehículos eléctricos ha puesto contra las cuerdas a miles de conductores en Euskadi. ... A pocos días de cerrar el año, y antes de que el nuevo sistema Plan Auto+ entre en vigor el 1 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido duplicar el presupuesto del Moves III con 400 millones de euros adicionales para cubrir la elevada lista de espera que amenazaba con dejar fuera a miles de solicitantes. Desde el Gobierno Vasco, su consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, solicitó ayer al Ministerio 50 millones de euros para cubrir las 3.345 solicitudes vascas aún pendientes, una cifra que refleja la alta demanda ciudadana en la comunidad.

Según explicó ayer Jauregi, Euskadi había alertado ya en julio al Ministerio de que su dotación autonómica para el Moves III se agotaría antes del cierre del programa, dada la aceleración del mercado eléctrico y el creciente interés ciudadano. Pese a las advertencias, la ampliación no llegó entonces, lo que ha generado un cuello de botella que ahora debe resolverse con urgencia.

Por este motivo, el Ejecutivo vasco ha solicitado al Ministerio una dotación extraordinaria de 50 millones de euros, con el objetivo de cubrir no solo las solicitudes ya registradas, sino también las que puedan tramitarse hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que concluye el Moves III. Jauregi subrayó que la comunidad confía en recibir una respuesta positiva «lo antes posible», ya que cada solicitud pendiente corresponde a un usuario que tomó la decisión de comprar un vehículo eléctrico confiando en una ayuda que todavía no ha llegado.

Acelerón del 52,7%

La ampliación presupuestaria anunciada por el Gobierno central –que eleva el total del Moves III a 800 millones de euros– llega en un momento crítico. Las comunidades autónomas, encargadas hasta ahora de la gestión del programa, habían agotado prácticamente todos sus fondos, lo que derivó en listas de espera que en algunos casos superaban los 18 meses. Este retraso, sumado al incremento de las ventas de vehículos alternativos –que arrojan una subida del 52,7% en Euskadi y alcanzan las 21.358 unidades–, ha puesto de manifiesto que el presupuesto inicial de 400 millones resultaba claramente insuficiente.

La postura del Gobierno Vasco destaca especialmente en este contexto. Sus programas de apoyo a la movilidad sostenible han registrado un nivel de éxito notable. Además del Moves III, el programa vasco para la compra de vehículos de 'Menos Emisiones' ha sido reconocido por el sector automovilístico como una iniciativa eficaz y bien gestionada. Con ambos programas combinados, el Ejecutivo autonómico sostiene que la ampliación del presupuesto permitiría cerrar 2024 «de forma muy positiva», garantizando así la continuidad del proceso de descarbonización del transporte.

Más de 14.700 toneladas ²

La concesión de los 50 millones extra solicitados no solo cubriría las 3.345 solicitudes pendientes, sino que también permitiría mantener el ritmo de transición hacia una movilidad más limpia. Según las estimaciones del propio Gobierno Vasco, la reducción anual de emisiones asociada al conjunto de solicitudes actuales y previstas alcanzaría las 14.700 toneladas de CO² al año, una cifra significativa para un territorio con un sector transporte que continúa siendo uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.

El panorama estatal, sin embargo, está a punto de cambiar. Con la llegada del Plan Auto+, el Gobierno central asumirá a partir del 1 de enero la gestión directa de las ayudas, eliminando la intermediación autonómica. La ayuda se aplicará de inmediato, descontándose directamente del precio de compra y evitando los largos tiempos de espera que han marcado la experiencia del Moves III. Aunque la cuantía exacta de la nueva subvención aún no ha sido desvelada, el Ejecutivo prevé mantener el plan operativo hasta 2030, ajustando su presupuesto según las necesidades.