Xabi Rekalde debutará con Aspe en el Astelena de Eibar el domingo 5 de octubre
Vizcaíno natural de Dima, juega de delantero y cumple 22 años este viernes
Joseba Lezeta
San Sebastián
Martes, 23 de septiembre 2025, 15:13
Xabi Rekalde cumple este viernes 22 años y ha recibido un regalo excelente. Firma para dos temporadas con Aspe y debutará el domingo 5 de ... octubre en el Astelena de Eibar dentro de la categoría Serie B del Campeonato del Cuatro y Medio. Delantero atrevido, llama la atención la zurda de este vizcaíno de Dima.
