¿Por qué hay pelotaris vascos que prefieren jugar con España en la Liga de Naciones de cesta punta?

La Ley del Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, que salió adelante hace dos años gracias a los votos del PNV durante la aprobación de ... los Presupuestos, abrió las puertas, en su artículo 48.2, a uno de los anhelos de la Federación Vasca de Pelota en favor de la oficialidad. Era el primer paso. El segundo consistía en trabajar para que la Internacional la aceptara como miembro de pleno derecho, algo que iba a resultar complicado. Por el peso de España y Cuba en el estamento presidido por Xabier Cazaubon y por la necesidad de lograr dos tercios de los votos en la asamblea. De hecho, la tentativa inicial en México en 2023 resultó fallida.

Aquella cumbre dejó secuelas. Cazaubon cesó a gran parte de los miembros de la junta directiva y de las comisiones. Al responsable de la Española, García Angulo, le destituyó del cargo de secretario general antes incluso de que se celebrara la reunión. Para entonces, las relaciones entre ambos presidentes estaban bastante deterioradas. La Internacional celebró el año pasado su asamblea anual el 28 de diciembre en Pamplona. España no pudo votar porque su presidente en funciones, García Angulo, había sido inhabilitado por unas declaraciones contra la delegación árabe y no presentó otro representante de la junta gestora. Cuba, por su parte, fue sancionada por no acudir a la Liga de Naciones de trinquete que se disputó en Francia una vez que se había inscrito.

La Internacional admitió a la Federación Vasca como miembro de pleno derecho. Aunque aquella asamblea está pendiente de la resolución a una demanda presentada por la Española ante el TAS al considerar que se han vulnerado sus derechos, Euskadi puede jugar. El reconocimiento provocó un importante revuelo político y deportivo. La entidad que lidera Joxe Mari Mitxelena, que ganó las elecciones a finales de enero, se encontró con la obligación de conformar una selección vasca de cesta punta en cuatro meses de cara a la Liga de Naciones que se juega desde mañana en Gernika.

Esta modalidad, que comenzó a renacer en Euskadi hace cuatro temporadas después de que se cerrara el último frontón en Dania (Florida), cuenta con sus mejores puntistas en los tres territorios, lo que facilitó las cosas. La Vasca nombró seleccionador a Ander Bilbao e informó a los clubes de la preselección de una treintena de puntistas, entre las categorías femenina y masculina, para saber si querían jugar con Euskadi.

Categorías inferiores

La mayoría de los pelotaris respondieron afirmativamente. Cinco no lo hicieron. Así, pelotaris que antes habían jugado con España como Aritz Erkiaga, Imanol López, Unai Lekerika, Eñaut Urreisti y Elaia Gojenola decidieron que desde ahora vestirían la tricolor, aunque sabían que tenían que ganarse el puesto en los entrenamientos previos.

Cuatro de los que no aceptaron la invitación seguirán con España. Erika Mugartegi, Arai Lejardi y Gorka Mugartegi, de Markina, y Cosme Aguirre, de Zumaia. Ya habían jugado en categorías inferiores. Sin ir más lejos, los markinarras fueron campeones del mundo Sub'22 el año pasado en frontón de 36 metros en el Labrit.

«Esto es deporte y no política. Nuestros hijos quieren jugar. La selección española les aseguraba que iban a enfrentarse contra los mejores, mientras que con la vasca era una preselección en la que se tenían que ganar el puesto», coincidieron los padres de los tres puntistas de Markina, Josu Mugartegi y Aitor Lejardi, cuya hija menor Lur también ha optado por inscribirse con el combinado que dirige Roberto Lekue.

Su decisión ha supuesto un revés inesperado para la Federación Vasca. En su primer torneo internacional quería mostrar al mundo su potencial y tendrá enfrente en Gernika a la mejor combinación femenina del momento. Son contados los partidos que Erika y Arai han perdido cuando han competido juntas. Se entienden a la perfección. La delantera es capaz de marcar el ritmo con su fuerza y la zaguera es muy segura.

En categoría masculina, Euskadi es uno de los combinados favoritos. La calidad de Erkiaga puede marcar la diferencia. Pero Estados Unidos y Francia también han convocado parejas a tener muy en cuenta.