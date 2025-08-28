Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miren Larrarte jugará la final individual contra Olatz Arrizabalaga

J. L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:19

Miren Larrarte ha obtenido la clasificación para la final en la modalidad individual del Mundial de wallball, en juego desde el miércoles en Leeuwarden (Países ... Bajos). La bidaniarra de Euskal selekzioa buscará la medalla de oro este sábado frente a su compañera de selección Olatz Arrizabalaga, vizcaína de Gernika.

