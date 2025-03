Se mantiene el duelo entre Gipuzkoa y Navarra del GRABNI

A la espera de la comunicación oficial de la Federación de Euskadi, Gipuzkoa mantiene las convocatorias y su enfrentamiento contra Navarra en la primera jornada ... del GRABNI de este fin de semana.

Según diversas fuentes, la Federación de Euskadi habría llegado a una entente con la de Navarra y no la excluiría de la competición. Esas mismas fuentes señalan, sin embargo, que la situación no sería la misma con La Rioja. De hecho, fuentes próximas a la Riojana aseguran que Euskadi les ha comunicado que no disputarán la primera jornada ante Bizkaia, a la espera de lo que suceda en la reunión del miércoles en Madrid entre la Internacional, la Española y el CSD.

Euskadi habría pedido a La Rioja que reconociera por escrito su inclusión dentro de la Internacional o que mediara en el conflicto, a lo que su presidente, Juan José Belmonte, miembro también de la Española, se habría negado.