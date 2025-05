La sesión técnica sustituye al partidillo

La preparación de los manomanistas ha cambiado de un tiempo a esta parte, sobre todo una vez iniciada la competición. Martin Alustiza, seleccionador de material, ... recuerda que «yo siempre me entrenaba con sparring. Era lo habitual en mi época». Los partidillos contra alguien de confianza o un compañero de empresa servían para acoplarse a la modalidad. Los delanteros se centraban en restar saques desde el ocho y pelotear del cuadro seis, del siete o más atrás. Para los zagueros eran el mes o los dos únicos meses del año en los que les tocaba sacar y lanzar la dejada y la dos paredes, asignaturas indispensables.

Los zagueros corren riesgo de extinción en el Manomanista –no hay ninguno en la presente edición– y los delanteros restan de aire la mayoría de los saques, algo a lo que están acostumbrados en los partidos de parejas. Además, el calendario del Manomanista apenas da tregua, sobre todo cuando toca jugar un partido a la semana.

Jokin Altuna da cuenta de su aproximación al decisivo partido contra Darío del domingo en el Bizkaia, donde el ganador obtendrá el billete para semifinales y el perdedor caerá eliminado. «Desde que jugué contra Zabala el domingo 20 he hecho físico con normalidad. En cuanto al frontón, la semana pasada fue más suave. Venía de un choque muy duro contra Zabala y prefería recuperarme. Calenté manos el jueves y el sábado. Esos fueron mis contactos con la pelota».

La segunda semana ha sido más intensa. «Completé un entrenamiento fuerte el lunes con Ander Murua en el Bizkaia y me espera otra sesión técnica este jueves en Idizabal, junto a Jokin Etxaniz». El director técnico le lanzará pelotas al frontis y le dará indicaciones.

La sesión técnica ha reemplazado al partidillo. A estas alturas del Manomanista, Laso también es partidario de realizar ensayos frecuentes aunque sean cortos, lo mismo que Artola, por ejemplo.

«Quizá hacemos menos entrenamientos con sparring que antes», reconoce Altuna. «Tampoco es igual todos los años. Sobre todo quieres recuperar las manos para llegar bien al partido. El mano a mano está cambiando. Se ha vuelto muy táctico. Aunque lo prepares muy, muy bien, como no aciertes en dos o tres cosas puntuales como meter el saque en la pared izquierda o estar fino a la hora de gozar, tienes mucho perdido contra cualquier rival».

Distingue Altuna que «si el anterior encuentro no ha sido duro, da un margen para la preparación. Pero contra Zabala me di una paliza en el Atano III. Al esfuerzo físico se suma la tensión de lo que está en juego. Fui por detrás en el marcador y dar la vuelta a eso supone un trabajo extra que el cuerpo nota».

Darío, pendiente de las manos

Si bien trata de pasar de puntillas sobre esta cuestión, las manos condicionan la puesta a punto de Darío. «Estas dos últimas semanas no he hecho ningún entrenamiento de frontón. Completé dos con sparring antes de empezar y una vez dentro de la competición no he hecho ninguno más. Me he limitado a las sesiones técnicas. Este año ha tocado así».

El pelaire ha pisado la cancha menos de lo que le habría gustado. «Desearía hacer más frontón porque la sensación de estar con los tacos puestos ayuda a coger nivel y a encancharte. Las circunstancias son estas y tampoco hay que darle vueltas. Masaje, fisio, intentar mimar las manos al máximo y llegar físicamente lo mejor preparado posible. Las manos evolucionan y cuando tienen que estar bien es el domingo».

Después de exigir al máximo sus herramientas tres fines de semana consecutivos, el paréntesis entre la segunda jornada y la tercera le ha venido de perlas. «Siempre se agradece disponer de quince días en lugar de siete u ocho entre partido y partido. Llegas mejor, con más tiempo para preparar y dar la vuelta a malos golpes en las manos».