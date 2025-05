Peio Etxeberria considera «bastante pesada» una pelota de Artola

Iñaki Artola y Peio Etxeberria han separado el material con el que el domingo buscarán en el Astelena de Eibar una plaza en las semifinales ... del Manomanista. No ha habido grandes quejas, ambos han terminado satisfechos con el lote más allá de una pelota del de Alegia que su rival ha calificado de «bastante más pesada»

«No hay pelota excesiva. Quizás una tiene un poco más de peso, pero él tiene más caballaje que yo y tiene todo el sentido del mundo. Son buenas pelotas», ha zanjado Peio Etxeberria.

«A mí me ha gustado el material», ha dicho Artola. «Son pelotas para jugar, normales. No había pelotas con mucha diferencia. Diría que las mías son un poco más vivas, con un poco más de salida, pero poca diferencia», ha explicado. «Muchas veces está habiendo más diferencia en los partidos dependiendo de si la pelota está más o menos usada, más que una pelota u otra».

Para Peio Etxeberria este partido le depara una nueva situación ya que nunca ha estado en disposición de alcanzar las semifinales del Manomanista. Sin duda una suerte de reivindicación tras no jugar el año pasado: «No se si me he reivindicado», ha dicho. «Estoy disfrutando. El primer partido disfruté mucho, con Unai no supe gestionar el momento y él lo hizo muy bien y el otro día saqué un partido muy difícil adelante. Ahora tengo un partido ante un grandísimo campeón que tiene toda la confianza del mundo porque viene de jugar una final».

A este partido el de Zenotz dice llegar en buenas condiciones: «Estoy bien. He tenido quince días para descansar. Terminé con las manos cargadas pero llego bien y sin excusas».

A Artola también le ha venido bien este descanso: «Con este sistema depende. Si terminas el partido un poco justo, te viene bien. Si terminas bien, te puede venir incluso mal porque lo mejor es jugar cuando estás con juego. En el mano a mano es muy probable que termines bien pero con las manos un poco tocadas o con algún otro problema. En este caso terminé bien pero con algunos golpes malos y las pierna cargadas y teniendo estas dos semanas he ido al masajista un par de veces, he hecho dos entrenamientos y me ha venido bien».

De su rival ha destacado que «es un pelotari muy bravo y valiente que más de una vez ha tenido que dar un paso adelante. Es así. Será un partido muy duro, tendré que sufrir mucho para ganarle porque pocas veces regala el partido. Defiende mucho y físicamente es muy duro. Vendré mentalizado para sufrir